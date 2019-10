Premios Princesa | Lindsey Vonn se despide de Asturias tocando la gaita Lindsey Vonn, con su gaita de juguete. :: INSTAGRAM La Premio Princesa de los Deportes aprovechó su estancia en la región para hacer turismo E. C. Lunes, 21 octubre 2019, 04:31

No hay duda de que la esquiadora Lindsey Vonn ha sido una de las premiadas de esta edición de los Premios Princesa de Asturias que más ha disfrutado de su estancia en el Principado, con cumpleaños incluido y felicitaciones de los Reyes y sus hijas, que hasta le cantaron el 'Happy birthday' frente a una tarta con su correspondiente vela. Así que la campeonísima ha abandonado la región pletórica y con un recuerdo muy especial: una gaita de juguete que no dudó en tocar antes de volar de regreso a Estados Unidos. Pero, antes, tuvo tiempo a disfrutar de la belleza de las playas del Oriente asturiano junto a sus hermanas, de las que no se separa. Así lo atestiguan las fotos colgadas en las redes por una de ellas, Karin Kildow, que, cuando escuchó a la esquiadora hacer sus pinitos con el roncón, bromeó en Instagram: «Mala idea darle a Lindsey este souvenir».