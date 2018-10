«Un lujo de jefe de Estado» 02:16 Varios corrillos de periodistas e invitados, en el vestíbulo del Reconquista, epicentro de la actividad matutina durante la jornada de entrega de los Premios. Representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial respaldan a Felipe VI LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Sábado, 20 octubre 2018, 04:38

Una semana después de que el Parlamento catalán aprobara una iniciativa para reprobar al Rey, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cerraron filas ayer en Oviedo en torno al monarca. Lo hicieron, de facto, con la presencia de una nutrida representación institucional en Oviedo. Porque si bien es cierto que la asistencia a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias del presidente del Congreso -presidenta en esta ocasión, Ana Pastor- suele ser habitual, no se había dado el caso, hasta este año, de que el máximo representante del Consejo General del Poder Judicial hiciera lo propio. Carlos Lesmes Serrano, también presidente del Tribunal Supremo, estuvo ayer en Oviedo, ciudad en la que los líderes de los dos principales partidos de la oposición, Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos), destacaron el «fundamental» papel de la Corona en el sostenimiento de la democracia constitucional. «Es verdad que Gobierno y Parlamento siempre han estado aquí», reconoció Rivera refiriéndose a la habitual presencia de ministros y diputados, «pero que hoy estén los tres poderes es un buen síntoma».

Habló Rivera antes de que Pablo Casado bajara al vestíbulo del Hotel de la Reconquista, sede oficiosa de los Premios Princesa de Asturias y, en medio de una nube de periodistas, hablara del «inequívoco» apoyo de los tres poderes del Estado a «un lujo, un gran rey» que «garantiza más que nunca la unidad de España». Porque, continuó el presidente de los populares, «cuando en el Parlament de Cataluña se reprueba al jefe del Estado se está haciendo a todos los españoles. Pero, sobre todo, se está poniendo en riesgo la igualdad entre españoles», advirtió.

«Las instituciones del Estado están donde siempre y como siempre, defendiendo la Constitución y lo mejor que tiene este país», aseguró por su parte Ana Pastor tras recordar que precisamente la ceremonia de este año -la trigésimo octava- coincidía con la celebración del cuarenta aniversario de la Carta Magna. Un marco constitucional que «nos ha dado los mejores años para España en prosperidad y libertad. Eso se lo debemos a las instituciones. Se lo debemos a los españoles».

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fueron de los últimos en llegar al Hotel de la Reconquista

A diferencia de Pastor, Rivera y Casado, el presidente del Principado, Javier Fernández, no departió con los periodistas en el vestíbulo del Reconquista, pero sí concedió varias entrevistas radiofónicas en las que no se anduvo con medias tintas. La reprobación al Rey «no me gusta en absoluto», dijo. Sobre todo cuando lo simbólico, para Fernández, «es lo que da a todos el sentimiento de pertenencia»; es la Corona, que «representa la unidad del Estado y el Estado mismo».

Tampoco le cabía duda alguna al empresario asturmexicano Antonio Suárez, propietario de Grupomar y patrono de la Fundación Princesa de Asturias quien, entre saludos y animada charla, reflexionaba que, en estas circunstancias, «hay que estar unidos junto al Rey, un hombre preparado, constitucional. Él es un símbolo de unión».

A la unidad y la solidaridad del pueblo español, «que siempre ha sabido vivir unido», también apeló el Padre Ángel. Mientras la embajadora de México en España desde 2014, Roberta Lajous, hablaba de este como «un gran país» y destacaba «la vitalidad de sus instituciones democráticas, la riqueza de sus instituciones culturales y, sobre todo, la convivencia tan grata que existe entre los españoles».

El médico y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1998, Enrique Moreno, recurrió a la comparación para marcar diferencias: «Asturias fue un reino, fue la cuna de España, y no cuestiona la bandera ni la Corona, no como otros que solo llegaron a condados», recordaba antes de saludar al presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega, quien ayer vivió su primera ceremonia en el cargo.

Fue la mañana un ir y venir de autoridades, patronos, jurados e invitados insignes en la que el alpinista polaco Krzysztof Wielicki, que horas más tarde recogería el Premio de los Deportes junto a Reinhold Messner, fue de los pocos galardonados que se dejó ver en el vestíbulo del Reconquista, en compañía de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación. Fugaz, y tardía, ya que lo hicieron al borde de las dos de la tarde, cuando ya la mayoría de los invitados se encontraba en el salón donde los Reyes presidieron la comida, fue la entrada del Nobel y Premio Príncipe de Asturias de las Letras Mario Vargas Llosa y su pareja, Isabel Preysler.

Tampoco faltaron a la cita el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; el presidente de honor de Vocento, Santiago de Ybarra; el presidente del grupo de comunicación, Santiago Bergareche o el director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez. El velocista Abel Antón; la montañera asturiana Rosa Fernández; la felguerina María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS; Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes; Rosa María Mateo, presidenta de RTVE, y los también periodistas Rosa María Calaf, Gloria Lomana, Andrés Aberasturi, Luis María Ansón y Luis del Olmo fueron otros de los rostros conocidos.

