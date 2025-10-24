«El vínculo de los Reyes con Asturias es evidente»

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 19:17 Comenta Compartir

La nómina de reconocimientos del Principado era este año extensa: cinco Medallas de Asturias, tres Hijos Predilectos y dos Hijos Adoptivos. Ocho de esos diez galardonados este año asistieron este mediodía a la tradicional recepción con los Reyes y sus hijas, en los prolegómenos de la entrega de los Premios Princesa. Faltaron Dolores San Martín, presidenta de honor de la Federación de Asociaciones de Mayores (Fampa), por problemas de salud, y Arcadi Moradell, el ideólogo del logo e imagen de 'Asturias, Paraíso Natural'. Con el resto mantuvieron un encuentro «distendido» y «cordial» en el que, tras las presentaciones individuales por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, los monarcas se interesaron por sus respectivas actividades y destacaron el valor de las distinciones que se les había concedido «porque ponían Asturias en el mapa y a nosotros, ante todos los españoles», contó Carmen Alonso, fundadora de de la Fundación Alpe Acondroplasia.

Fue con las palabras de la viuda de Antonio Trevín, fallecido el pasado julio, dos meses antes del Día de Asturias, con las que «nos emocionamos todos», continuó Alonso recordando la intervención de Luisa Fernanda Lledías. Unas palabras en las que relató cómo todos y cada uno de los recuerdos y homenajes al político socialista son «momentos especiales», pero también cargados de una profunda tristeza. Además de tener palabras de aliento para ella, el Rey rememoró las veces que su actividad pública los había reunido en los distintos cargos ocupados por el exalcalde de Llanes, expresidente del Principado, exdelegado del Gobierno y diputado autonómico y nacional.

La sidra, protagonista

Con el hijo de Consuelo Busto, Verísimo Busto, de Sidra Mayador, y con Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo e impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio de la Humanidad por la UNESCO la conversación, como no podía ser de otra manera, giró en torno al mundo de la sidra. Con García, que en 2012 realizó su tesis sobre la sidra y la manzana en Asturias, «hablamos de la necesidad de seguir investigando en el tema». De la conversación «informal» con Don Felipe y Doña Letizia concluye el también profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo que «el vínculo de los Reyes con Asturias es evidente».

De otro vínculo, el de Ibias, que fue Premio Pueblo Ejemplar en 1999, con la Semana de la Comunicación del colegio Aurelio Menéndez habló otro de los galardonados este año con la Medalla de Asturias, Luis Felipe Fernández, en su momento director del centro educativo ibiense y hoy profesor de Lengua en el instituto de Vegadeo, donde cada año, desde hace diecisiete, organiza el Foro Comunicación y Escuela.

Por su parte, Carmen Alonso, fundadora de Alpe, les trasladó el «éxito» del reciente Congreso Internacional de Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas, celebrado en Gijón este mismo mes de octubre, y aprovechó para recordar que sigue siendo necesario «luchar por nuestros derechos, sin olvidar nuestros deberes». «Lo que quise transmitirles a los Reyes es que el reconocimiento como Hija Predilecta significa mucho para mí, pero que yo solo soy la cara visible de una comunidad mucho mayor y que en mi corazón llevo a todas las familias y personas con acondroplasia. Vamos, que somos muchos los hijos predilectos», destacó Alonso.