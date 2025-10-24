Así será hoy la ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo

M. F. Antuña Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 08:16 | Actualizado 08:54h. Comenta Compartir

Es la del Campoamor una ceremonia solemne en la que todo está pautado y medido al mínimo detalle. A las seis y media de la tarde el teatro estará hasta la bandera con todos los invitados en sus asientos listos para dar la bienvenida a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía y unos 17 minutos antes saldrá en coche del Hotel de la Reconquista el primero de los galardonados. Será Mario Draghi (Cooperación Internacional) el que abrirá la caravana y el primero en llegar a las puertas del Campoamor. Tras él irán desfilando Douglas Massey (Ciencias Sociales), Serena Williams (Deportes), Graciela Iturbide (Artes), Eduardo Mendoza (Letras), Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y, por último, Antonio Saborit y Madeleine Bremond en representación del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia).

Los últimos en acceder al teatro serán don Felipe y doña Letizia, con sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a la Reina Sofía, siempre presente en la ceremonia y que tomará asiento en su palco mientras el resto de la Familia Real se dirige al escenario, adornado con las banderas de España, Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia y México, los países de los galardonados. La Familia Real ocupará su lugar en la mesa presidencial, en la que ya les esperan el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Fernández. A su derecha, y justo delante de sus banderas, se acomodarán los premiados.

A la izquierda de la mesa presidencial se sitúan los premiados de ediciones anteriores –entre ellos, Alma Guillermoprieto, María Pagés, Peter Greenberg, Hugh Herr–, expresidentes de la Fundación Princesa de Asturias – Matías Rodríguez Inciarte y Luis Fernández-Vega–, presidentes de los jurados –Gustavo Pertierra, Santiago Muñoz, Teresa Perales, Miguel Famolir....– y las más altas autoridades, encabezadas por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Manuel Rollán, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. También del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, junto al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Leonor glosará a los galardonados, entregará los diplomas y será quien convoque la próxima edición de los Premios

Estarán en la ceremonia ocupando lugar destacado representantes diplomáticos de los países de los galardonados así como otras personalidades, como el presidente de Cataluña, Salvador Illa –que repite, el año pasado le acercó a Asturias la presencia de Serrat y en esta ocasión el catalán en Mendoza– o el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Entre el público, el mítico velocista estadounidense Edwin Moses.

Será Alicia Menéndez, siempre es un lugar discreto, quien guíe la ceremonia que declarará abierta el Rey Felipe nada más tomar asiento en la mesa. Se anuncia a continuación la llegada de los premiados mientras suena a través de una grabación la obra 'Ayres for Cornetts & Sagbuts de John Adson. Es el que hacen los protagonistas de la gala un paseíllo emocionante alentado por los aplausos del público. Recorren todo el pasillo central y acceden al escenario y toman asiento.

Con todos ya en la sala comienzan los discursos. Ana Fernández será la primera en hablar, tras ella, Eduardo Mendoza y Byung-Chul Han se acercarán al atril para hacer lo propio. Será después cuando comience la entrega de los galardones. Todos recibirán su diploma de manos de la Princesa de Asturias, que los irá entregando uno a uno a medida que se acerquen a la mesa en el siguiente orden: Museo Nacional de Antropología de México, Byung-Chul Han, Eduardo Mendoza, Graciela Iturbide, Serena Williams, Mary-Claire King y Mario Draghi. Cada uno de ellos se dirigirá hacia la parte delantera del escenario para recibir la siempre generosa ovación del Teatro Campoamor, con presencia de representantes de diferentes ámbitos sociales y económicos de la sociedad asturiana y española. Patio de butacas, platea y palcos estarán al completo y con la ropa de gala que exigen el 'dress code' y la ocasión.

Mario Draghi será el primer premiado en salir del Reconquista en una comitiva que cierra el Museo de Antropología

La Princesa hablará a continuación y cerrará el acto su padre, el Rey Felipe. Si se reproduce el esquema del pasado año, el Rey dejará que sea la Princesa quien se encargue de glosar a los premiados en exclusiva, algo que hasta 2023 solían hacer los dos. A su fin, y tras los presumibles aplausos, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo hará sonar el himno de Asturias. Los galardonados abandonarán a continuación la sala y la Princesa de Asturias, como ya sucedió el pasado año, convocará los Premios 2026.

Es norma no escrita ni pautada en ningún documento que a la salida del acto la Familia Real departa con los galardonados, ya tranquilos, ya con los nervios superados pero aún con la emoción latente, antes de emprender el camino de vuelta hacia el Hotel de la Reconquista.

Para los galardonados, finaliza una semana en un continuo no parar de actividades. Para la Familia Real aún queda una cita pendiente con Asturias, la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar a Valdesoto (Siero). A las once y media de la mañana está previsto que los Reyes, la Princesa y la infanta lleguen a la localidad sierense, en la que será solo la Princesa la que pronuncie discurso, dando así un paso más para liderar en solitario los Premios, como ocurrió en el caso de su padre al cumplir la mayoría de edad.

