'Looks' de la Familia Real en los Premios Princesa de Asturias | Un vestuario cargado de mensajes

Los 'looks que lucieron la princesa Leonor, la reina Letizia y la infanta Sofía en la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

La ropa cuenta sin necesidad de palabras. Por eso en cualquier acto oficial la Familia Real dice más de lo que pronuncia en sus discursos. Su manera de vestir transmite determinados aspectos de su personalidad y sus preferencias, pero también explica el papel que representa cada protagonista y la institución que representan.

Su última visita a Asturias ha dejado varios mensajes. Uno, que Leonor sigue un camino recto como futura Reina. Por eso prefiere la sobriedad y no llamar la atención por rompedora. También que el azul marino es su color favorito y este, además de favorecerla, va más acorde a su edad. El regio negro sería demasiado. La infanta Sofía, por su parte, sigue demostrando que ya no es una niña y que su papel es más distendido cuando está en familia. Ambas ponen de manifiesto que toman caminos estilísticos completamente diferentes.

La Familia Real en su conjunto ha dejado claro durante las cuatro apariciones públicas que ha tenido a lo largo de los tres días que ha estado en Asturias que está unida y va a una. De hecho, en su primera aparición en esta edición de Premios Princesa fueron perfectamente sincronizados en azul marino y negro. Y el viernes por la mañana volvieron a coincidir al elegir trajes sastre en diferentes colores.

Su llegada el jueves al concierto en el Auditorio Príncipe Felipe fue toda una declaración de intenciones. Además de la armonía cromática, llamó la atención la elegancia de la Princesa de Asturias al apostar por un pantalón y una chaqueta de estilo tweed con pequeñas lentejuelas de Emporio Armani de 610 euros. Y, sobre todo, impactó la benjamina de la familia con un mono de Hugo Boss de 379 euros con el que lucía la espalda y un escote pronunciado tipo cascada.

La mañana del viernes, la reservada a las audiencias, fue la heredera a la Corona la que confío en la marca Hugo Boss y mantuvo su idilio con el azul oscuro. Su traje sastre decorado con una discreta raya diplomática no era nuevo; lo había puesto un mes atrás durante una visita a Navarra. Su madre lució un traje gris de Mango, un indispensable en cualquier armario, y su hermana se diferenció apostando por el rojo de Tommy Hilfiger que anecdóticamente pertenece a la colección 'The Sofia Capsule'.

La cita principal de cada año, la propia entrega de los galardones, volvió a ser significativa, porque los atuendos elegidos por las hijas de los Reyes fueron totalmente distintos. Mientras que doña Leonor apostó por la sobriedad más absoluta y dejó bien claro su papel, doña Sofía lució transparencias y un traje mucho más juvenil. Eso sí, ambas tuvieron en cuenta los colores de moda para remarcar que no son ajenas a las tendencias: el de la Princesa era morado y el de la infanta, borgoña.

La Reina fue elegantísima los dos días. Primero, con un pantalón negro de talle alto de la marca Sybilla que combinó con una blusa de manga corta en marino con cuellos estilo 'babydoll' y mangas acabadas en pedrería. Después, con un vestido –de nuevo de Sybilla– que recicló y redondeó con un sobrevestido, en gasa de seda y manga corta.

La importancia de los mensajes no impidió que las tendencias sean miradas y aprovechadas con lupa. Y esto seguramente se viese más en el Pueblo Ejemplar. Doña Leonor apostó por el 'canadian tuxedo', esto es, lo apostó todo al vaquero y llevó unos botines 'cowboy'.

Cuatro 'looks' en los que se apostó por la moda 'made in' España y por el 'low cost' de H&M y hasta se homenajeó al desaparecido Giorgio Armani.