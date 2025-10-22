El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las unidades más especializadas de la Policía velan por la seguridad de los Premios Princesa de Asturias
Policía Nacional
Despliegue en Oviedo

Centenares de agentes se despliegan por tierra y aire en Oviedo para que todos los actos se desarrollen con absoluta normalidad

B. López

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:17

Comenta

Oviedo se blinda por los Premios Princesa de Asturias 2025. La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad ante las miles de personas, personalidades nacionales e internacionales y miembros de la Familia Real que congregan los galardones.

El objetivo es garantizar que todos los actos se desarrollen con absoluta normalidad y seguridad, preservando tanto el orden público como la protección de las autoridades y asistentes.

Aunque el despliegue es visible estos días, la planificación comienza prácticamente al concluir la edición anterior. La Brigada Provincial de Información lidera las tareas previas con un trabajo continuo de análisis, inteligencia y evaluación de riesgos, fundamental para anticipar posibles escenarios y planificar de forma minuciosa cada detalle del dispositivo.

Durante la semana de los premios, centenares de agentes refuerzan la presencia policial en las calles de Oviedo. Efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo, así como las Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), velan por la seguridad en las zonas de mayor afluencia de público y en los entornos del Teatro Campoamor, donde tiene lugar la ceremonia de entrega de los galardones.

Las unidades más especializadas desempeñan un papel esencial. La Unidad de Subsuelo inspecciona galerías, túneles y accesos bajo superficie cercanos a los itinerarios oficiales, mientras que los guías caninos realizan exhaustivos rastreos con perros adiestrados en la detección de explosivos y sustancias peligrosas en edificios, vehículos y zonas de acceso restringido.

Por su parte, los efectivos de la UIP, desplazados desde distintas jefaturas del país, asumen las funciones de control de grandes concentraciones y protección de personalidades, complementados por las patrullas dinámicas de la UPR, que refuerzan la seguridad en los accesos y puntos estratégicos del centro urbano.

El blindaje se extiende al espacio aéreo. El helicóptero de la Policía Nacional se incorpora al dispositivo proporcionando una visión aérea en tiempo real. Trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Drones, cuyos aparatos ofrecen soporte visual en zonas de difícil acceso y refuerzan la seguridad perimetral de los edificios clave. Este despliegue tecnológico garantiza una respuesta inmediata y una monitorización completa desde todos los ángulos.

El dispositivo cuenta con un Centro de Coordinación Operativa (CECOR), desde el que se supervisa en tiempo real el desarrollo de los actos. En él participan representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local de Oviedo, Casa Real, Delegación del Gobierno y los distintos servicios de emergencia y Protección Civil, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

