«En Estados Unidos, estos son los premios Nobel en español»

Enrique Moreno, junto a Luis Fernández-Vega. / ÁLEX PIÑA Enrique Moreno. Cirujano, Premio de Investigación 1999 «Asturias no tiene nada que envidiar a Madrid en materia de trasplantes. El HUCA es un referente y así lo he destacado en mi última visita a Boston»

Acaba de llegar de Estados Unidos. Acudió a Boston a preparar un congreso sobre su especialidad, los trasplantes. Y asegura Enrique Moreno que allí habló de Asturias. Y mucho. Cirujano, experto en trasplantes hepáticos y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1999, alertó «contra los populismos».

-Se le ve bien

-(Risas) Trabajando, que es lo que hay que hacer par estar bien.

-Pues habrá mucho enfermo, porque encontrar trabajo hoy en día.

-(Risas) Es un problema, cierto.

-No falla en su cita con los Premios.

-Son fantásticos. Estos son unos premios sin escándalos como ocurre en los Nobel y eso es muy importante. Además, aquí se valora con trasparencia y calidad a los mejores.

-¿Se ve Asturias desde fuera?

-En Estados Unidos sí, por los Premios Princesa de Asturias. No es tanto que conozcan la región, pero sí los galardones, que se conocen como el Nobel en español. En España, como hijo de asturiana me enorgullezco de que sea la vea como una autonomía que respeta, que no cuestiona la unión de España. Asturias recibe mucho menos beneficio que otras autonomías y, a pesar de todo, es la más sincera, ética, responsable. Además unida a la corona. No le da vueltas a la monarquía ni a la bandera como hacen otras que, a pesar de que no fueron reino, como Asturias, sino que se quedaron en condado solo buscan beneficio económico.

-Como experto en trasplantes, ¿cómo ve el HUCA?

-Está posicionadísimo. Los trasplantes de órganos de aquí no tienen nada que envidiar a los que se hacen en Madrid. Asturias tiene un carácter distinto, es lo que dije anteayer en Bostón.

-¿Habla de Asturias en Boston?

-(Risas) Sí, es que, ya digo, Asturias es muy conocida. Estados Unidos ha estado siempre abierto a la llegada de talento y hay mucho asturiano.

-¿Talento en peligro con Trump?

-(Risas) Eso es el populismo. Como el que tenemos aquí. La diferencia es que el de allí crea riqueza y, el de aquí, solo pobreza.

