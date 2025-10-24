El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Encuesta

¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?

Doña Letizia, Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía acapararon las miradas a la entrada del Teatro Campoamor que vistió sus mejores galas

El Comercio

El Comercio

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:53

Fueron muchas las personalidades que acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Ahora te toca a ti ayudarnos a elegir a las mujeres que más deslumbraron en la alfombra azul del Teatro Campoamor de Oviedo.

Pulsa sobre los botones de la parte inferior de las fotografías para votar a favor o en contra del estilismo elegido por cada una de las asistentes más reconocidas. ¿Acertaron con su 'look'?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  4. 4 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  5. 5

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  6. 6 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  9. 9 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  10. 10

    Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?

¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?