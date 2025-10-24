¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
Doña Letizia, Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía acapararon las miradas a la entrada del Teatro Campoamor que vistió sus mejores galas
Gijón
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:53
Fueron muchas las personalidades que acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
Ahora te toca a ti ayudarnos a elegir a las mujeres que más deslumbraron en la alfombra azul del Teatro Campoamor de Oviedo.
Pulsa sobre los botones de la parte inferior de las fotografías para votar a favor o en contra del estilismo elegido por cada una de las asistentes más reconocidas. ¿Acertaron con su 'look'?