«Asturias perderá 100.000 habitantes de entre 18 y 45 años»

Rafael Puyol charla en el Reconquista. / PABLO LORENZANA Rafael Puyol. Exrector de la Universidad Complutense «El problema de los políticos es que son cortoplacistas y no les importa lo que ocurra dentro de veinte años» CHELO TUYA OVIEDO. Sábado, 20 octubre 2018, 04:05

Lleva años advirtiendo del desplome demográfico que ya confirman las estadísticas. Fue rector de la Universidad Complutense y ahora preside el Patronato de la IE University. El gijonés Rafael Puyol es un fijo en los Premios Princesa de Asturias.

-Se confirma la caída demográfica. ¿No le han hecho caso?

-Me temo que no. Cada vez se está demostrando que los pronósticos que hacemos los demógrafos se cumplen. Lo que sorprende que no haya una reacción de la sociedad, de las empresas y, por supuesto de los gobiernos. Porque los pronósticos de la última proyección del INE a 2033 siguen acentuando la caída.

-Las empresas anuncian cierres en Asturias. ¿puede ser fruto de estar en una región que ya no interesa?

-Efectivamente, el envejecimiento demográfico suele estar acompañado de un declive económico. Si hubiese un desarrollo económico mayor, probablemente se podría revertir la tendencia, captar a más gente y recuperar el talento que se está perdiendo. Me parece muy grave lo que desveló EL COMERCIO hace unos días, los más de 15.000 jóvenes que se han ido. Solo tengo una nota de esperanza.

-¿De que vuelvan?

-Asturias va a perder a 100.000 personas entre 18 y 45 años, que es edad pura y dura activa. Para no seguir perdiendo talento, el acomodo en el mercado laboral de los jóvenes será infinitamente mejor, incluso permitirá una política de recuperación de parte de ese talento que se ha ido a otros lugares. Puede ser, pero, ojo, sin políticas adecuadas eso no pasará.

-¿Por qué no hay esas políticas?

-Porque los políticos son cortoplacistas, les interesa gobernar para los cuatro años que están en el poder o para ocho, si piensan repetir, y estos temas demográficos son de luces largas. Son cuestiones que suceden hoy, pero a lo mejor repercuten en veinte años... Y eso lo ven demasiado lejos. Los políticos se preguntan '¿Qué me interesa más, hacer una carretera en Sotrondio o invertir en una acción demográfica que va a repercutir dentro de veinte años? Pues la carretera de Sotrondio'. El problema de los políticos es su cortoplacismo y su escaso horizonte de miras. Están fundamentalmente sobre el día a día.

-¿Y cuando el día a día sea el despoblamiento?

-¿Qué harán ese día? Dirán: 'Los que vengan detrás, que arreen'.

-¿No hay solución?

-Tengo que decir que somos una excepción. Hay países en Europa que se han enfrentado a esto. Como Suecia, que es un país modélico. Tiene una gran política familiar Y política inmigratoria razonable. Aunque por natalidad no renueves generaciones, aunque no llegues a los 2,1 hijos por mujer que son necesarios para ello, si tienes una natalidad de 1,7, pero una política migratoria adecuada, no cae la población.

-A España llegan emigrantes a diario. ¿No pueden ser la clave.

-En España no tenemos política emigratoria de ningún tipo. En mi opinión, brillan por su ausencia tres políticas fundamentales: la familiar para favorecer la natalidad; la inmigratoria, para regular la llegada de inmigrantes, y la de envejecimiento, para que sea un envejecimiento activo, con prolongación de la vida laboral de los seniors. No de todos, ojo, no es lo mismo el trabajo que hace un minero en la mina que el que hace un catedrático. Son políticas para mantener el empleo, al mismo tiempo de desarrollar otras en el ámbito de las pensiones, la dependencia y la discapacidad para que los que salgan del mercado de trabajo puedan vivir en una situación razonable. Pues no bien, de esas tres políticas fundamentales, en España no tenemos ninguna.

