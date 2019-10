Premios Princesa | Todas las miradas puestas en Leonor Los invitados a la recepción preguntaron a los Reyes por la Princesa, que también acaparó las conversaciones de los asturianos en la Castellana AÍDA COLLADO Domingo, 13 octubre 2019, 04:20

La Princesa Leonor se convirtió ayer, sin desfilar, en protagonista del desfile del 12 de Octubre por la expectación que despierta el primer discurso que dará este viernes en los Premios Princesa. Y fue también, sin estar allí, centro gravitacional de las conversaciones durante la recepción real. Sus padres, preguntados en multitud de ocasiones por los invitados -entre ellos, algunos destacados asturianos–, encontraron en la heredera a la Corona un tema amable que contraponer al espinoso 'procés', omnipresente en todos los corrillos para desvelo de los periodistas, que no daban a basto. Leonor, reconoció el Rey a muchos de los asistentes, «está tranquila». Mucho más, confesó Felipe VI, que él mismo, quien estos días no puede evitar recordar la que fue su primera intervención en los galardones, hace 38 años.

La Princesa fue pues protagonista dentro y fuera. Porque los asturianos que siguieron el desfile desde la Castellana también hablaban de Leonor. No lo hicieron envueltos en protocolo, etiqueta ni saludos regios, sino donde las aceras se vuelven hormigueros y no hay uniformes en perfecto estado de revista, sino vaqueros (o pantalones chinos), camisetas (o polos de marca) y banderas de España atadas al cuello. Donde toda la rigidez que exige la ceremonia se convierte en espectáculo y en fiesta y no hay besamanos, sino vendedores de globos con forma de tanque, helicóptero y coche policial. Allí, desde donde no se ve a los Reyes, pero se les aplaude; desde donde ni siquiera se intuye a Pedro Sánchez, pero se le abuchea por razones concretas, generales o porque el de al lado silva y alguien habrá y algo habrá hecho; desde donde se gritan los '¡Viva España!'.

A sus 23 años y a pocos minutos de su segundo desfile ante el Rey, el primero en Madrid, el gijonés José Tejedor, del segundo tercio Duque de Alba de Ceuta de la Legión, mira a su alrededor y agradece «el apoyo de la gente». Que Leonor acompañe a sus padres solo aumenta la satisfacción de que «las nuevas generaciones se impliquen».

A unos pocas decenas de metros, uno de sus compañeros, de Luarca, reconoce lo especial de este 12 de octubre. Aunque, matiza el cabo caballero legionario Tomás García López, «todos los años son especiales. La gente se entrega y es un orgullo estar aquí». También a punto de desfilar, él con el Inmemorial del Rey Nº1, Francisco Moreira, de Grado, se reconoce «encantado de participar por tercera vez».

Entre el público, el gijonés Joaquín Martínez es uno de los muchos asturianos en la diáspora que no falta a la cita. Esta vez, tiene claro su análisis: «El relevo de la Monarquía en Leonor da estabilidad a este caos político». El ovetense Javier Marigil estudia Fisioterapia en la capital y con 29 años se mantiene a pie firme en la Castellana «por la espectacularidad de todo esto. Hay que sentirlo y escucharlo».

Además de Adrián Barbón, María Luisa Carcedo y Adriana Lastra, el pintor Hugo Fontela y la artista Carmen Figaredo; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez; el presidente de la Fundación Princesa, Luis Fernández-Vega, los periodistas Diego Carcedo y Cristina García Ramos, y el director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, entre otros, les representaron a todos ante los Reyes. Y ante el futuro.