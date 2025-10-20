La Princesa Leonor gana protagonismo en el Pueblo Ejemplar de Asturias

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

Siempre sujeto a posibles cambios, la Fundación Princesa de Asturias ha hecho esta mañana pública la agenda, minuto a minuto, de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía desde su llegada a Asturias, que será tal y como ya estaba previsto el jueves, para su asistencia al tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias en el Auditorio. No hay agendados para este grandes cambios con respecto a años anteriores, como tampoco los hay para el día de la ceremonia de entrega. La Familia Real llegará a la plaza del teatro, donde la gala comenzará a las 18.30 horas. Será Felipe VI quien declare el abierto el acto.

Hablará entonces la presidenta de la Fundación, Ana I. Fernández, seguida de los premiados Eduardo Mendoza (Letras), Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades). Tras la entrega de los siete galardones, subirán al atril para alzar la voz Graciela Iturbide (Artes) y Mario Draghi (Cooperación Internacional). Como en ocasiones anteriores la Princesa Leonor pronunciará un discurso -que cada año gana peso- y serán las palabras del Rey las que den paso al Himno de Asturias con el que la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo cerrará el acto.

Habrá más novedades al día siguiente, en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Por dos razones: la primera, que cada galardonado -en esta ocasión es Valdesoto- es diferente y ofrece a la familia real una variada paleta de actividades ligadas a su tierra. Y la segunda, que la Princesa Leonor gana protagonismo. Ya el año pasado, el Rey adelantó su discurso para dejar que fuera la heredera a la Corona quien cerrase el acto institucional en Sotres. Esta vez dará un paso más atrás y será la Princesa la única de la familia real que se dirija con un discurso a los presentes.

Para ese entonces, los Reyes y sus hijas ya se habrán impuesto de las maravillas de Valdesoto. Está prevista su llegada a la parroquia sierense a las 11.15 horas y, tras saludar a las autoridades, se dirigirán a la Casona de Leceñes, una casa hidalga del siglo XVIII donde entrarán en contacto con el 'Valdesoto d'antañu'. Recibirán entonces a los primeros representantes de asociaciones y vecinos de Valdesoto, a los que irán saludando a lo largo de todo el recorrido. Asistirán a la representación de la obra teatral 'El sueñu real', intercambiarán impresiones con los miembros de la compañía y realizarán un recorrido por el entorno de la casa, donde contemplarán ocho escenas de valor etnográfico y costumbrista: del 'Valdesoto d'antañu', a la 'vara de yerba', la siega y carga de la hierba en el carro de bueyes, la elaboración de embutidos, la bolera tradicional, una cuadra, la zona de lavado manual de ropa y, por último, serán testigo de cómo se maya la manzana y de la esfoyaza del maíz bajo la panera.

Habrá pasado una media hora desde su llegada cuando se adentren en el mundo de Los Sidros, con seis de ellos anunciando con sus saltos la representación posterior de una comedia. Por el medio, saludarán a los miembros del jurado del Premio del Pueblo Ejemplar, descubrirán una placa conmemorativa ante la fachada septentrional de la iglesia de san Félix de Valdesoto y en el campo de la iglesia disfrutarán del saber hacer del grupo de baile San Félix.

Tras la representación de Les Comedies, con sidros, vieyos, damas, galanes, necios y hasta el diablo, saludarán a los actores del elenco y seguirán su camino hacia una muestra de vehículos clásicos en la zona exterior del centro polivalente. Habrá también taller de artesanía asociativa en la Quintana Carlos, más charla con los representantes del sector empresarial, asociativo y vecinal y, en el prao del palacio, encuentro con los niños de la peña infantil 'Los escolinos'. Por último, profundizarán a continuación en la tradición de Les Carroces de Valdesoto, con la guía de los organizadores de su desfile anual y de los presidentes de las peñas.

Será entonces cuando comience el acto institucional con palabras de bienvenida del alcalde de Siero, Ángel García; la lectura del acta a cargo del presidente del jurado, Francisco Rodríguez; la entrega del galardón por parte de la Princesa a Manuel Hevia, primer presidente de la asociación Todos juntos podemos'; palabras del actual presidente, Celso Roces y, por último, el discurso de doña Leonor. Bueno, habrá algo más, claro: el cierre no podía ser otro que el Himno de Asturias, entonado por la banda de gaitas El Gumial de Aller.