«Ya veremos, pero este año no» Don Felipe, al timón del 'Aifos 500', en la Copa del Rey de vela. El rey Felipe avanza que doña Leonor no acudirá este mes de octubre a la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo MIGUEL ROJO Gijón Martes, 31 julio 2018, 04:39

Apartado de las cámaras, en uno de los corrillos que se formaron tras el posado familiar en Mallorca, el Rey Felipe VI adelantó este domingo que la princesa Leonor no acudirá este año a la gala de los Premios Princesa de Asturias que se celebrarán en octubre en Oviedo. Durante el posado estival de la Familia Real en Palma de Mallorca, que este año ha sido en la Almudaina, el Rey indicó a preguntas de los periodistas que «en principio» no está previsto que la Princesa asista a la gala de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor. Así, recordó que la primera actividad institucional prevista en la agenda de la futura Reina de España será el 8 de septiembre, Día de Asturias, con motivo de las efemérides de los centenarios de Covadonga, actos que no tiene relación directa con los Premios Princesa de Asturias. «Ya veremos, pero de momento, este año no», concretó el Rey sobre la presencia de la Princesa en los galardones que llevan su nombre, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así pues, tras el notición que supuso que doña Leonor realizase su primer viaje oficial como Princesa a Covadonga, ahora parece que habrá que esperar, al menos, un año más para escucharla hablar ante el atril en el Campoamor. Además de la edad -lo cierto es que la Princesa aún no habrá cumplido los 13 años que tenía su padre cuando dio su primer discurso oficial como Príncipe de Asturias-, también puede influir la situación política, que requiere que uno de los principales discursos del Rey de España en el calendario anual venga cargado de algunos mensajes de calado institucional, con un tema tan candente como el desafío independentista en Cataluña y la necesidad de marcar la fortaleza de la propia Monarquía como símbolo de la unidad de España. Unos mensajes que el Rey tendrá previsto abordar en su intervención en el Campoamor y que serían de demasiado calado para ponerlos en las letras que leerá en su primera vez la Princesa.

La Casa Real confirmó que la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañarán a los Reyes a la triple conmemoración los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias, el siglo de la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el centenario de la coronación canónica de la Virgen, que se celebrarán el 8 de septiembre bajo el nombre de 'Covadonga Centenarios 2018' y que darán forma al primer viaje oficial de la Princesa de Asturias.

Lo simbólico de este viaje y el hecho de que don Felipe hubiese visitado Covadonga justo antes de presidir por primera vez la entrega de los entonces Premios Príncipe de Asturias, hacía presumir que su hija podría seguir el mismo itinerario. De hecho, durante el posado también indicaron los Reyes que se pretendía dar mayor visibilidad a la agenda pública de la Princesa. Sin embargo, por las palabras del Monarca, parece que la visita a Covadonga del 8 de septiembre será este año la única de la Princesa en Asturias a su Principado. En un año en el que la agenda de la Familia Real en el Principado ha estado marcada por la visita la semana pasada de la Reina Letizia a los actos de la Escuela de Música de la Fundación Princesa, que seguirán con la apertura del curso escolar en octubre por parte de los Reyes de España y que finalizará con la presencia de toda la Familia Real en Covadonga para celebrar el nacimiento del Reino de Asturias. El origen, en definitiva, del reino de España.

Mientras, la Familia Real sigue disfrutando del verano en Palma. Don Felipe salió ayer a navegar en el 'Aifos 500', con el que quedó en tercera posición tras la primera jornada de navegación en la Copa del Rey de Vela, en la que también compite la infanta Elena.