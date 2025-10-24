El problema de la vivienda y el premiado que cayó en la EBAU: las anécdotas de los Reyes y los universitarios

Laura Mayordomo Oviedo Viernes, 24 de octubre 2025, 14:47 Comenta Compartir

Fueron apenas diez minutos pero muy intensos. Diez minutos de recepción a los premios Fin de carrera de la Universidad de Oviedo en la que los Reyes se han interesado por los pasos que han seguido los egresados tras concluir sus estudios de grado, «por cuestiones vinculadas al ámbito laboral, nuestras proyecciones de futuro, nuestras esperanzas e inquietudes», resumía Ramón Sobrino, premio fin de grado de Humanidades, un encuentro que los protagonistas califican de «cercano, amable y distendido».

«Para mí es un honor haber tenido esta oportunidad», reconocía una emocionada Marina Alonso, graduada en Educación Infantil. Es la misma carrera que concluyó, con premio por sus resultados académicos, Raúl López, que ahora vive en Las Palmas de Gran Canaria, donde estudia el máster. Por su experiencia allí y especialmente por los problemas para acceder a una vivienda a un precio razonable le preguntó la reina Letizia. «En el momento en que salió el tema, hubo risas de fondo», comentaban tras el encuentro Pablo Canteli, Alberto Candela y Daniel Díez, egresados de Física, del doble grado de Matemáticas y Física y el grado de Ingeniería Geomática, respectivamente. Risas que denotaban lo evidente, «que es un tema que está complicado, como todos sabemos».

Raúl López les contó su experiencia. Que en su llegada a las islas contó con la ayuda de un amigo, pero que después llegó el momento de mudarse y «es difícil encontrar algo un poco digno».

Sergio Fuentes, premio fin de grado de Economía, destacó la preocupación mostrada por los monarcas respecto a los problemas actuales de la sociedad y su repercusión en la juventud. «También hubo una interesante reflexión sobre los premiados de este año y su trayectoria». Se habló de Serena Williams, al que algunos vieron a primera hora de la mañana, «desayunando», de Mario Draghi y de Eduardo Mendoza, premio de las Letras. A la mayoría les trajo recuerdos de su paso por la EBAU, porque su obra fue pregunta de examen en el año en porque ellos accedieron a la universidad.