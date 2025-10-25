En directo: la Familia Real, en Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias

10:59

Al terminar les esperan los Sidros, estos curiosos personajes que anuncian la llegada de las comedias con grandes saltos y una indumentaria particular que se compone de pantalón y camisa blanca, faja roja, polainas de cuero, cinturón con cencerros y un cono en la cabeza hecho de pellejos de oveja y una cola de zorro con cintas de colores. El anuncio implicará, como es lógico, la llegada de los comediantes, pero antes la Familia Real se detendrá a descubrir la placa conmemorativa frente a la iglesia de San Félix de Valdesoto y atenderá al grupo de baile del mismo nombre que interpretará para ellos una 'Jota de centro'.