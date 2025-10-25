En directo: la Familia Real, en Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias
Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía conocerán a los vecinos y las tradiciones de esta localidad sierense en una jornada en la que no faltarán los famosos Sidros y Comedies
Valdesoto
Sábado, 25 de octubre 2025, 11:06
12:00
La Princesa Leonor da con gracia a la manivela de la máquina que hace los chorizos. Sin duda, una de las imágenes de la jornada.
11:57
Los Reyes y sus hijas atienden a las explicaciones sobre la elaboración del embutido tradicional. José Ángel, uno de los elaboradores de la fabada que luego disfrutarán, charla con la Familia Real. Del arroz con leche se encargará Carmina. Valdesoto huele esta mañana que alimenta.
11:56
Jacinto González, que ahora presume de bueyes ante los Reyes, ya les acicalaba antes de su llegada: «Poneivos guapos que os están haciendo fotos», ordenaba.
11:53
Doña Letizia charla animadamente con sus hijas y señala hacia la vara de yerba que toma forma ante sus ojos. Detrás, vecinos con el traje regional y garabatu en mano muestran cómo se siega y prepara la hierba.
11:51
La Familia Real felicita al elenco e inicia su recorrido por el entorno de la casa, contemplando los carteles de las diferentes ediciones de 'Valdesoto d'antañu', donde pueden apreciar cómo era allí la vida hace años.
11:49
Teatro tradicional, de muyeres con toquilla, paisanos con boina, en la cocina típica de una casa asturiana y una discusión sobre la siembra de patatas. Referencias directas de los actores a la presencia de los Reyes, que ríen y aplauden con ganas. Triunfo del grupo de teatro de San Félix de Valdesoto.
11:48
La Familia Real saludó a los vecinos de Valdesoto a su llegada. Foto: Damián Arienza
11:44
Se dirigen ya a la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII, buen ejemplo de casa hidalga de planta rectangular y dos alturas. Les recibe Pepín García, quien les invita a presenciar la representación de 'El sueñu real'
11:38
Saludan ya a algunos vecinos, de forma especialmente afectuosa. En ocasiones, con dos besos, y sujetando el teléfono móvil para sacar los 'selfies' con los que los asistentes quieren inmortalizar el momento.
11:36
Recibe el Rey Felipe VI de manos del alcalde el bastón que le ayudará en su recorrido por el Pueblo Ejemplar y saluda a las autoridades reunidas para recibirles. Detrás, la Reina Letizia, la Princesa Leonor junto al alcalde y la infanta Sofía.
11:33
Llega el coche de la Familia Real. Las gaitas reciben a los Reyes y sus hijas que, en primer lugar, se colocan bien los abrigos en esta fresca mañana.
11:31
Los vecinos están impacientes por recibir a la Familia Real, cuya llegada estaba prevista hace quince minutos. Los escolares juegan alrededor de una gran botella de sidra, los Sidros calientan y el Diablu espera con madreñes rojes su turno. Empieza a percibirse cierto movimiento anticipatorio.
11:06
Este es el ambiente en Valdesoto en la cuenta atrás para la llegada de la Familia Real. Foto: Damián Arienza
11:01
Para terminar la visita, se dirigirán al escenario donde la Princesa Leonor entregará el galardón y pronunciará un discurso coronado por el Himno de Asturias a cargo de la banda de gaitas 'El gumial'. Termina así su visita oficial al Principado, una más en la que se ha visto a la Familia Real disfrutar de esta tierra que tanto aprecian y que tanto cariño les devuelve cada vez.
11:01
De allí pasarán a contemplar el conjunto de 'les carroces', otro de los elementos más característicos de la cultura valdesotina. Podrán apreciar el proceso de elaboración de las carrozas desde su esqueleto y disfrutar de la representación de la ganadora de este año, una parodia de la serie 'Peaky Blinders' de la peña 'Les Escueles'.
11:00
Les espera también una muestra de vehículos clásicos organizada por la asociación Rallye Valdesoto y una visita a la asociación cultural 'Todos juntos podemos', tras la que se dirigirán al prao del palacio para detenerse ante un grupo de niños que integra la peña de 'Los Escolinos'.
10:59
Tras visitar la iglesia llegarán las esperadas comedias con una función creada específicamente para la ocasión, 'Esta visita non ye comedia', obra de José Ramón Oliva.
10:59
Al terminar les esperan los Sidros, estos curiosos personajes que anuncian la llegada de las comedias con grandes saltos y una indumentaria particular que se compone de pantalón y camisa blanca, faja roja, polainas de cuero, cinturón con cencerros y un cono en la cabeza hecho de pellejos de oveja y una cola de zorro con cintas de colores. El anuncio implicará, como es lógico, la llegada de los comediantes, pero antes la Familia Real se detendrá a descubrir la placa conmemorativa frente a la iglesia de San Félix de Valdesoto y atenderá al grupo de baile del mismo nombre que interpretará para ellos una 'Jota de centro'.
10:58
El recorrido etnográfico continuará observando la siega y carga de la hierba en el carro y el traslado con los bueyes, la preparación de postes de madera para el cercado de fincas, la elaboración artesanal de embutidos, una bolera tradicional asturiana, una cuadra, escenas del lavado manual de ropa, cómo se maya la manzana para elaborar sidra y cómo se esfoyaza el maíz bajo la panera.
10:58
En los alrededores de la Casona los Reyes y sus hijas harán un recorrido panorámico por los carteles de la muestra 'Valdesoto d'antañu', una exposición anual de las tradiciones, costumbres y gastronomía del lugar que luce expuesta en la fachada de este edificio, y verán también la 'vara de yerba', una de las formas tradicionales de almacenamiento de forraje para el ganado.
10:58
Muchos nervios en Valdesoto a la espera de la Familia Real. Foto: Damián Arienza
10:57
A primera hora comenzarán sus Majestades visitando la Casona de Leceñes, una casa hidalga de finales del siglo XVIII que es en la actualidad sede de la Asociación cultural y de Festejos Santa Apolonia de la localidad. Allí les espera una representación de 'El sueñu real', una breve obra teatral que interpretará el Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto y que se estrena para la ocasión.
10:57
Los valdesotinos esperan a los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con un despliegue de algunas de sus tradiciones más características, esas que les hacen únicos y les han valido el reconocimiento como Pueblo Ejemplar.
10:46
Buenos días. Esta mañana la Familia Real se desplaza a Valdesoto, en Siero, para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.
-
-
-
-
