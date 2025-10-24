Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

J. M. Puga Viernes, 24 de octubre 2025, 17:49 Comenta Compartir

La ubicación privilegiada de Valdesoto no es el único atractivo del Pueblo Ejemplar 2025. En esta parroquia sierense de unos 1.800 vecinos, la naturaleza, la historia y el folclore son protagonistas indiscutibles. También lo es la gastronomía, con restaurantes que velan y ensalzan la cocina tradicional asturiana y establecimientos en los que reposar con un buen menú o pinchos de todo tipo. Este sábado, la Familia Real lo visitará para hacerle entrega oficial del título. Todo está preparado y serán muchos los que aprovechen tan especial ocasión para descubrir o redescubrir un rincón con mucho que contar. Bien sea ese este fin de semana o cualquier otro, aquí va un listado con algunos lugares donde comer en Valdesoto, el Pueblo Ejemplar de Asturias de 2025.

Casa Telva

Toda la familia está vinculada a este restaurante de cocina tradicional a cuyo frente está Yvonne Corral. Como miembro del Club de Guisanderas de Asturias (al igual que su hija Sara López), su propuesta mira a las recetas y los productos más emblemáticos de la 'tierrina'. Destacan de su menú el pastel de morcilla con cebolla caramelizada, las cebollas rellenas, la sopa de gallina con menudos y curruscos, los tortos... Está en la carretera general Leceñes, 4. Teléfono: 985 73 58 81

Bar El Llaguerón

Comida tradicional y casera hasta en los postres ofrece este establecimiento que también sirve menú del día y de fin de semana, tapas y raciones. Tiene terraza cubierta y aparcamiento propio y para este sábado han dispuesto un menú especial compuesto por tres primeros a elegir (fabada, pastel de cabracho o ensalada de quesos asturianos) y cuatro segundos también a escoger (cebollas rellenas, picadillo casero, cachopines de ternera o cabritu guisao). Con pan, postre y bebida por 24 euros. Está en Faes, 91. Teéfono: 985 73 58 39

Bar Casa Fredín

Aquí la especialidad es el cabritu y los pimientos rellenos de marisco, si bien no son las únicas opciones en su carta. También elaboran menú del día y disponen de terraza. También atiende pedidos para llevar. Eso sí, con motivo de la visita de la Familia Real y el consiguiente cierre de carreteras, dan explicaciones especiales para acceder a su aparcamiento el sábado día 25 de octubre. Está localizado en Venta de la Salve, número 10. Teléfono: 985 72 02 73

Bar Campo Villarea Valdesoto

Es el establecimiento que anima los días de fútbol en Valdesoto. Sirven menú del día casero, así como carta y pinchos variados para quienes los visiten. Entre sus elaboraciones destacan los callos, la lengua estofada y los fritos de bacalao, si bien la oferta es muy amplia. Teléfono: 649 31 08 47