Mar Horrillo, vecina de Valdesoto, con su nieto Álex en brazos.

Mar Horrillo, vecina de Valdesoto, con su nieto Álex en brazos. Paloma Ucha
Premio al Pueblo Ejemplar 2025

El día después de la visita de la Familia Real a Valdesoto: «Me hubiera encantado hacerle una manzanilla a la Reina»

Los vecinos rememoran cómo fue recibir a los Reyes: «Hoy se ve como una paz... como si hubiera habido ayer un tormentón»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:03

«Yo me emocioné como una tonta», recuerda Mar Horrillo hoy, veinticuatro horas después de la visita de la Familia Real a Valdesoto, Pueblo Ejemplar. Ayer, en mitad del recorrido, Los Reyes, la Princesa y la infanta pararon en la puerta de su casa, donde se agrupaban decenas de periodistas en busca de la mejor foto. Tuvieron que pelar por acercarse a darles la mano pero, al final, el Rey incluso «le hizo carantoñas al neno». «Fue todo tan diferente.. era una sensación extraña, pero para bien».

Su hogar era uno de los elegidos por la Casa Real para guardar «una cesta con productos» por si, en un momento dado, la Reina o sus hijas «necesitaran algo; ir al baño, sentarse...» cuenta. «Me hubiera encantado hacerle una manzanilla a la Reina. O un café». Por suerte, el recorrido transcurrió sin incidentes y no hizo falta tirar de provisiones, aunque Horrillo estaba más que preparada. A la Reina la vio pasear por su tierra «con orgullo» y a las niñas, «casi más que la mano, me apetecía darles un achuchón».

Eso sí, la visita real ha dejado a su paso muchas emociones y ganas de descansar. «Hoy se ve en el pueblo como una paz... como si hubiera habido ayer un tormentón», expresa esta vecina, que guardará en su memoria este día para siempre.

