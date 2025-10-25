La Familia Real recorre Valdesoto con su look más informal

J. M. Puga Sábado, 25 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La visita al Pueblo Ejemplar de Asturias es siempre el momento más distendido para la Familia Real. Durante su paseo este año por Valdesoto sus invitados más ilustres aprovecharon para saludar a los vecinos y visitantes y descubrir todas y cada una de las costumbres de la parroquia sierense. Lo distendido del momento propicia que los Reyes y sus hijas luzcan sus 'looks' más casuales y capten todos los 'flashes' con su naturalidad.

Llamó la atención la Princesa Leonor en Valdesoto al condensar en su estilismo muchas de las tendencias más punteras del momento. Lució Doña Leonor un 'canadian tuxedo' o, dicho en español, el 'esmoquin canadiense', esto es, lo apustó todo al vaquero. Originariamente constaba de una americana cruzada y unos pantalones Levi's. Sin embargo, hoy en día se trata de llevar denim de pies a cabeza. Doña Leonor apostó por un mono vaquero azul marino (el color que eligió en tres de los cuatro actos que ha tenido en Asturias). En detalle, es un diseño de corte ancho, cuello camisa y ceñido a la cintura. Lo combinó con una chaqueta de piel de ante marrón de Monpiel, con cierre de botones y también cinturón suelto. Llevó el pelo recogido en una coleta.

La Reina Letizia apostó por unos vaqueros oscuros de corte recto, que combinó con una chaqueta de punto grueso en el mismo tono, botones bolsillos grandes. Para redondear la apuesta y mantener su apuesta por la comodidad, eligió unos zapatos marrones con suela track. El pelo, eso sí, lo prefirió llevar suelto y liso con la raya a un lado.

La Infanta Sofía compartió 'look' con su madre, puesto que también apostó por unos pantalones vaqueros rectos, si bien los suyos tenían un corte más juvenil. Para empezar, eran claros y tenían un sutil efecto desgastado en la parte superior. Los combinó con un básico del armario, un jersey de punto fino y color blanco y llamó la atención por la chaqueta: que era de color gris marengo, con cuello solapa, cruzada e indispensable en otoño. Ella también llevó el pelo suelto.