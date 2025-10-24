El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pepín García (izquierda) ultima los preparativos de las escenas de 'Valdesoto d'Antañu' con otros vecinos. José Simal
Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

«Estos Reyes traen premio para Valdesoto»

Ni la Familia Real se escapa del humor de Les Comedias del Pueblo Ejemplar 2025: «Serán protagonistas de un sainete»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Ya está casi todo listo para la ceremonia de este sábado. A saber: la casona de Leceñes decorada para acoger escenas de 'Valdesoto d'Antañu', donde se mostrarán las tradiciones del lugar; la piedra junto a la iglesia donde se colocará la placa y saltarán Los Sidros; y el escenario en el prau de la fiesta, donde se afanaban por volver a decorar las carrozas del desfile del verano pasado por San Félix. Todos estos elementos han hecho de Valdesoto ser digno del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 de la Fundación Princesa.

Recomposición de la carroza ganadora por San Félix. José Simal

Pero en esta parroquia de Siero hay mucho más, y así lo quieren mostrar. Porque la gente se ha esforzado por tener un escenario pulcro, pero, sin duda, los protagonistas son los propios vecinos y lo que les hace únicos. Y sí, Les Comedies son uno de sus signos de identidad: «Es algo serio para nosotros», explicaba Pepín García, del Grupu de Teatru que lleva en activo desde 2004. Él es el autor de un sainete con el que se va a dar la bienvenida a la Familia Real en una primera parada en la casona de Leceñes. «Ellos van a ser protagonistas, junto con los Reyes Magos; estos traen regalos en las fiestas navideñas, pero los de verdad vienen con premio», comentaba con una sonrisa.

El escenario para el acto oficial, casi listo. José Simal

Se les mostrarán las tradiciones, escucharán los cencerros de Los Sidros y podrán conocer los teatros sobre ruedas que son las carrozas. Las diez se han dispuesto en círculo y, junto al escenario donde será el acto oficial, se ha colocado la ganadora del último desfile, la de la peña Les Escueles. «Vamos a representar la comedia con la que nos alzamos campeones», señalaban Álvaro Pedrero, Jonathan González y Manuel Paniceres.

¿Nervios? «Para nada. Lo importante de todo esto es que nos tenemos que mostrar tal y como somos y disfrutar de este momento, que va a ser algo único», añadía Pepín García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  6. 6 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Estos Reyes traen premio para Valdesoto»

«Estos Reyes traen premio para Valdesoto»