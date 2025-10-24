«Estos Reyes traen premio para Valdesoto»

Alejandro Fuente Siero Viernes, 24 de octubre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Ya está casi todo listo para la ceremonia de este sábado. A saber: la casona de Leceñes decorada para acoger escenas de 'Valdesoto d'Antañu', donde se mostrarán las tradiciones del lugar; la piedra junto a la iglesia donde se colocará la placa y saltarán Los Sidros; y el escenario en el prau de la fiesta, donde se afanaban por volver a decorar las carrozas del desfile del verano pasado por San Félix. Todos estos elementos han hecho de Valdesoto ser digno del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 de la Fundación Princesa.

Ampliar Recomposición de la carroza ganadora por San Félix. José Simal

Pero en esta parroquia de Siero hay mucho más, y así lo quieren mostrar. Porque la gente se ha esforzado por tener un escenario pulcro, pero, sin duda, los protagonistas son los propios vecinos y lo que les hace únicos. Y sí, Les Comedies son uno de sus signos de identidad: «Es algo serio para nosotros», explicaba Pepín García, del Grupu de Teatru que lleva en activo desde 2004. Él es el autor de un sainete con el que se va a dar la bienvenida a la Familia Real en una primera parada en la casona de Leceñes. «Ellos van a ser protagonistas, junto con los Reyes Magos; estos traen regalos en las fiestas navideñas, pero los de verdad vienen con premio», comentaba con una sonrisa.

Ampliar El escenario para el acto oficial, casi listo. José Simal

Se les mostrarán las tradiciones, escucharán los cencerros de Los Sidros y podrán conocer los teatros sobre ruedas que son las carrozas. Las diez se han dispuesto en círculo y, junto al escenario donde será el acto oficial, se ha colocado la ganadora del último desfile, la de la peña Les Escueles. «Vamos a representar la comedia con la que nos alzamos campeones», señalaban Álvaro Pedrero, Jonathan González y Manuel Paniceres.

¿Nervios? «Para nada. Lo importante de todo esto es que nos tenemos que mostrar tal y como somos y disfrutar de este momento, que va a ser algo único», añadía Pepín García.