Esto es todo lo que puedes visitar en Valdesoto, el Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 Tradición y humor unen a los 1.800 vecinos de Valdesoto que desfilan en carrozas, protagonizan los Sidros y Comedies y rehabilitan caminos, fuentes, hórreos y capillas. Adéntrate en la localidad sierense

En un hermoso valle rodeado de colinas y masas arbóreas, sin grandes picos en sus inmediaciones, pero cercano a varios montes como Peñamayor, Peña Careses y Pico Texu se encuentra Valdesoto, el Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Esta parroquia del concejo de Siero ocupa 13,8 kilómetros cuadrados y está compuesta por 14 barrios: Bendición, Castiello, Corripos, Faes, Landia, Leceñes, Llorianes, Negales, Pando, La Piniella, La Rotella, Tablado, Tiroco, Venta la Salve y Valvís. La calma y serenidad engullen al visitante en una tranquilidad alejada del bullicio actual. Una serenidad que llena el día a día de los 1.800 vecinos que viven en Valdesoto y que conforman una comunidad unida y muy activa que se refleja en una treintena de asociaciones dedicadas al ocio, la cultura, la tradición, el folclore, la gastronomía o el medio ambiente.

En Valdesoto, el humor y la tradición se entremezclan para dar lugar a dos grandes fiestas. El desfile de carrozas es el evento más destacado, celebrado el lunes siguiente al segundo domingo de agosto y declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. En él, las peñas del pueblo muestran carrozas muy elaboradas que recrean escenas de la cultura rural asturiana. Las fiestas de Sidros y Comedies tiene lugar el domingo siguiente al día de Reyes. Esta tradición de invierno combina una mascarada ancestral con el teatro popular.

Un centenar de hórreos

Cualquier estación del año es buena para acercarse a recorrer Valdesoto. Desde EL COMERCIO, les invitamos a realizar un paseo para concoerlo. Tras acceder, bien por la Autovía Minera (AS-1), de Gijón a Mieres, o por la Autovía del Cantábrico (A-64), de Oviedo a Santander, con salida en el enlace de Pola de Siero, comenzamos el recorrido desde el punto neurálgico de Valdesoto, la iglesia parroquial de San Félix, de planta de cruz latina con nave amplia, cubierta de crucería, contrafuertes y pórtico. Desde ahí se sube por la carretera general hasta el segundo cruce a la derecha y se llega al barrio de Leceñes, el más poblado y donde se encuentran el Centro Sociocultural y Deportivo de Valdesoto, así como la Casona de Leceñes o 'Casona de Pepito', la cual sirvió de escenario para varios planos de la película 'Adiós Cordera'.

Al lado de ésta hay un área recreativa y una preciosa fuente rehabilitada recientemente y llamada Fuente Bernabé. Cruzamos unas casas y luego un camino nos llevará por la parte de atrás al Palacio de Valdesoto también conocido como Palacio del Marqués de Canillejas. Aunque una casa solariega de los Carreño existía en dicho lugar en el siglo XVII, la construcción actual data del siglo XVIII en estilo barroco desornamentado. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2006 y es conocido por sus amplios jardines. Pasaremos al lado de una panera de diez pegollos y bajamos por el camino de la Piniella para llegar hasta la Capilla de los de Covián y al barrio de Llorianes.

Cruzamos la carretera para adentrarnos en un sendero inmerso en un pequeño robledal y contemplamos la Fuente La Plata. Desde aquí proseguiremos hasta el núcleo rural de Negales donde se pueden ver hórreos de valor etnográfico, los hay de hasta 1786. En Valdesoto hay un centenar de hórreos y 50 paneras. Salimos a dar al camino de El Castañeu para luego coger el camino que da subida a Castiello (en sus proximidades se ha documentado la existencia del castro prerromano de El Cuitu). Observamos el monte Castiello que da nombre al barrio más alto y pasamos por la 'Casa Puente'. En el cruce tomaremos el camino de la izquierda para iniciar una subida y vislumbrar unas excelentes vistas de la parroquia y de pueblos colindantes. A continuación encontramos la capilla de San Agustín, la cual está rodeada de lloreos, dignos de ver en primavera cuando están florecidos y también se puede visitar la Fuente La Pingara. Tras dejarla atrás continuamos y bajamos por un bonito camino hasta llegar a Faeo, para visitar la fuente que sirve de abastecimiento para muchos lugareños. Llegamos al barrio de Cotiellos y subimos por un camino hasta Valbis, donde nos encontramos otra fuente de igual nombre. Bajamos al monte La Arquera, lugar lleno de castañales y nos dirigimos hasta Landia para contemplar la Casona de los Faes.

Obligada parada en la capilla de Les Justicies o de los Reyes, una de las obras más históricas de la parroquia. De planta cuadrada, con pórtico sostenido por columnas estriadas, contiene un magnífico retablo de estiblo barroco. Existe una mesa donde se celebraban los juicios de la Santa Inquisición. Y para comer cuatro lugares: Casa Telva, El Llagarón, Casa Fredín o el bar del Campo Villarea del Valdesoto Club de Fútbol.