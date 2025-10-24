Valdesoto vive su día más especial

Inés Barea Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 22:40 Comenta Compartir

Valdesoto respira ya nervios y emoción y sus habitantes se preparan para recibir a los Reyes, la infanta y la Princesa de Asturias mirando al cielo, que amenaza lluvia, mientras deciden si será necesario añadir el paraguas a su indumentaria para este día. La llegada de la Familia Real está prevista temprano, a las once y cuarto de la mañana, y los valdesotinos les esperan con un despliegue de algunas de sus tradiciones más características, esas que les hacen únicos y les han valido el reconocimiento como Pueblo Ejemplar.

A primera hora comenzarán sus Majestades visitando la Casona de Leceñes, una casa hidalga de finales del siglo XVIII que es en la actualidad sede de la Asociación cultural y de Festejos Santa Apolonia de la localidad. Allí les espera una representación de 'El sueñu real', una breve obra teatral que interpretará el Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto y que se estrena para la ocasión.

En los alrededores de la Casona los Reyes y sus hijas harán un recorrido panorámico por los carteles de la muestra 'Valdesoto d'antañu', una exposición anual de las tradiciones, costumbres y gastronomía del lugar que luce expuesta en la fachada de este edificio, y verán también la 'vara de yerba', una de las formas tradicionales de almacenamiento de forraje para el ganado. El recorrido etnográfico continuará observando la siega y carga de la hierba en el carro y el traslado con los bueyes, la preparación de postes de madera para el cercado de fincas, la elaboración artesanal de embutidos, una bolera tradicional asturiana, una cuadra, escenas del lavado manual de ropa, cómo se maya la manzana para elaborar sidra y cómo se esfoyaza el maíz bajo la panera.

Al terminar les esperan los Sidros, estos curiosos personajes que anuncian la llegada de las comedias con grandes saltos y una indumentaria particular que se compone de pantalón y camisa blanca, faja roja, polainas de cuero, cinturón con cencerros y un cono en la cabeza hecho de pellejos de oveja y una cola de zorro con cintas de colores. El anuncio implicará, como es lógico, la llegada de los comediantes, pero antes la Familia Real se detendrá a descubrir la placa conmemorativa frente a la iglesia de San Félix de Valdesoto y atenderá al grupo de baile del mismo nombre que interpretará para ellos una 'Jota de centro'. Tras visitar la iglesia llegarán las esperadas comedias con una función creada específicamente para la ocasión, 'Esta visita non ye comedia', obra de José Ramón Oliva.

Les espera también una muestra de vehículos clásicos organizada por la asociación Rallye Valdesoto y una visita a la asociación cultural 'Todos juntos podemos', tras la que se dirigirán al prao del palacio para detenerse ante un grupo de niños que integra la peña de 'Los Escolinos'. De allí pasarán a contemplar el conjunto de 'les carroces', otro de los elementos más característicos de la cultura valdesotina. Podrán apreciar el proceso de elaboración de las carrozas desde su esqueleto y disfrutar de la representación de la ganadora de este año, una parodia de la serie 'Peaky Blinders' de la peña 'Les Escueles'.

Para terminar la visita, se dirigirán al escenario donde la Princesa Leonor entregará el galardón y pronunciará un discurso coronado por el Himno de Asturias a cargo de la banda de gaitas 'El gumial'. Termina así su visita oficial al Principado, una más en la que se ha visto a la Familia Real disfrutar de esta tierra que tanto aprecian y que tanto cariño les devuelve cada vez.

