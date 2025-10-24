El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De la nostalgia serena a la alegría brillante

Ramón Avello

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:44

El Concierto de los Premios Princesa de Asturias constituye la antesala sonora de la ceremonia de la concesión de los Premios. En estos treinta y ... tres años de conciertos hemos asistido a un variado panorama de la música sinfónica coral universal. Si el año pasado fueron los ritmos iberoamericanos con obras de Francisco Mignone y Villalobos, el concierto de ayer estuvo dedicado a la música centroeuropea del XIX a través de Brahms y Dvořák. Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias dirigidos por Lucas Macías interpretaron dos obras de cada uno de estos autores: La 'Obertura trágica', Op. 81 y 'La canción del destino', Op. 51, de Brahms, seguidas de la 'Danza eslava' N. 7 de la Op. 46 y el 'Te Deum' Op. 103 de Dvořák con la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica como solistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

