El Reconquista, epicentro de la vida política, económica y social de la jornada de los Premios Princesa de Asturias Mary Claire King, premio de Investigación Científica y Técnica, se ha ausentado de la foto de familia por una indisposición. Los Reyes y sus hijas se han reunido con los Premios Fin de grado de la Universidad de Oviedo y los distinguidos con las Medallas del Principado

El hotel de la Reconquista, en Oviedo, está siendo esta mañana el epicentro de la jornada de los Premios Princesa de Asturias, antes de la ceremonia de esta tarde en el Teatro Campoamor. Punto de encuentro de figuras políticas, empresariales y sociales, por el hall del céntrico hotel se ha visto también a los patronos de la Fundación y algunos de los jurados de los premios, en los instantes previos a la recepción por parte de la Familia Real.

Para los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la agenda ha comenzado a las 11.25, con cinco minutos de retraso sobre el horario previsto, con la recepción a los cincuenta egresados de la Universidad de Oviedo que concluyeron sus estudios en el año 2024 con el Premio Fin de grado. Con ellos han mantenido el Rey Felipe VI y la Reina Letizia una animada conversación sobre cuáles han sido sus destinos después de abandonar la Universidad y en la que, a quienes ahora mismo continúan con sus estudios o han encontrado trabajo fuera de Asturias, les han preguntado en concreto por el problema de la vivienda.

Tras los universitarios, ha tenido lugar la recepción a las personas distinguidas con las Medallas del Principado, los Hijos predilectos y los Hijos adoptivos de Asturias 2025.

La familia Real continúa con las recepciones. De los reconocidos este año con las Medallas, Antonio Trevín, fallecido el pasado mes de julio, ha estado representado por su viuda, Luisa Fernanda y Lledías, y la también fallecida Consuelo Busto, presidenta de bodegas Mayador, Medalla a título póstumo, por su hijo Verísimo Busto. Los Reyes, la princesa y la infanta han posado con Luis Felipe Fernández, director del Foro Comunicación y Escuela; Luis Benito García, profesor de historia contemporánea de la Universidad de Oviedo director de la cátedra de la sidra de Asturias e impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio de la humanidad; los Hijos predilectos Carmen Alonso, fundadora e impulsora de la Fundación Alpe Acondroplasia; Alberto Arce, letrado mayor de la Junta General del Principado, y Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe-Asturias, y el hijo adoptivo Juan Sebastián López-Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia de Medicina del Principado. No han podido estar presentes Dolores San Martín San José, presidenta de honor de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, Fampa, que este año recibió una de las Medallas, ni Arcadi Moradell i Bosch, diseñador gráfico que en 1895 creó la imagen Asturias Paraíso Natural, al que el Principado ha distinguido este año, el del 25 aniversario del mítico logo, con el título de Hijo adoptivo.

Cambio de escenario para recibir, en la antigua capilla, en primer lugar a los presidentes y jurados de los Premios. Y, a continuación, a los patronos y patronos eméritos de la Fundación para, pasadas las doce del mediodía, recibir a los premiados en esta edición para la que es su primera foto conjunta. Una foto de la que, debido a una indisposición, tuvo que ausentarse Mary-Claire King, Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica.

El Rey y la Princesa se alternaron en la tarea de entregar la insignia de la Fundación al resto de premiados: Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Eduardo Mendoza (Letras), Douglas Massey (Ciencias Sociales), Graciela Iturbide (Artes), Serena Williams (Deportes), Mario Draghi (Cooperación Internacional) y Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), que estuvo acompañado por la presidenta del Patronato del museo, Madeleine Bremont.

Prácticamente en el mismo instante en que tenía lugar la foto de familia con los premiados llegaba al hotel de la Reconquista la reina emérita, Doña Sofía, que fue recibida con aplausos por las decenas de personas apostadas frente al hotel. También se encuentra ya en él el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, único representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez que en principio estará hoy en la ceremonia de entrega de los Premios.

