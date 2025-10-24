La Reina Letizia y sus hijas lo apuestan todo al traje sastre en las audiencias en el Reconquista

J. M. Puga Viernes, 24 de octubre 2025, 15:57 | Actualizado 16:11h. Comenta Compartir

Si algo siempre funciona para qué cambiarlo, habrán pensado la Reina Letizia y sus hijas a la hora de elegir su 'look' para las audiencias que como es tradición llenan de actividad el Hotel de la Reconquista la mañana en que se entregan los Premios Princesa de Asturias. De nuevo la Familia Real ha optado por ofrecer una imagen de unidad y las tres lo han apostado todo por el traje sastre, que se puede lucir en todas las estaciones y contextos sociales, modificando tan sólo el adorno y el tejido. Eso y el color son, precisamente, lo único que ha diferenciado sus propuestas este viernes por la mañana en Oviedo.

La Princesa Leonor se decantó por un modelo en azul marino, repitiendo uno de sus tonos favoritos y, también, el elegido la víspera para asistir al concierto en el Auditorio Príncipe Felipe. Doña Leonor ha vuelto a decantarse por el traje sastre que estrenó hace solo un mes durante su visita a Navarra. Se trata de un modelo de Hugo Boss decorado con una discreta raya diplomática. Destaca por la chaqueta cruzada con un solo botón y el pantalón ancho, como es costumbre en su estilo. Debajo llevó la tercera pieza del traje, un chaleco. No lo combinó con tacones, sino con princesitas de punta redondeada. La melena la llevo suelta y totalmente lista esta vez. Como complementos, eligió unos pendientes de aro dorado, y el anillo de plata de ley con baño de oro Gravity de PDPAOLA.

El traje de la Reina Letizia tampoco es nuevo. Ya lo ha lucido en alguna ocasión y, de hecho, es de Mango de la temporada pasada. Es de color gris y consta de una americana cruzada con doble botonadura y pantalones ligeramente acampanados. Una elección muy elegante y sofisticada que combinó con un básico en cualquier armario: una blusa negra de escote redondo. Como calzado, mantuvo la línea sobria y eligió los babies de Sézane, de tacón bajo y ancho y detalle en forma de tiras. Lo combinó con uno de sus bolso más utilizados, el Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, una de sus diseñadoras favoritas. El minimalismo también lo lució en las joyas.

La Infanta Sofía ha sido la que ha puesto el colorido y, además, con una pieza nueva en su armario. Se decantó por un juvenil traje sastre de Tommy Hilfiger en rojo intenso y que anecdóticamente pertenece a la colección 'The Sofia Capsule'. Es un dos piezas formado por una 'blazer' cruzada de doble botonadura y tipo 'oversize' y detalle en los botones por ser dorados. El pantalón era ancho, algo también habitual en su estilo. También a la hora de elegir el calzado ha optado por su estilo favorito escogiendo unas princesitas destalonadas de color nude.