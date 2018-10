«Querría llevarme todos los trajes a casa, pero no me dejan. Son como mis hijos» Sandy Powell, Lorenzo Caprile y María Ortega Cornejo, ayer, ante un fotograma de 'Gangs of New York'. / FOTOS: MARIO ROJAS La diseñadora de vestuario Sandy Powell y Lorenzo Caprile ofrecieron una lección magistral de moda y cine en la 'Fábrica Scorsese' AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Lunes, 15 octubre 2018, 02:51

En la 'Fábrica Scorsese', ayer a mediodía, no cabía un alfiler y el tiempo se detuvo entre costuras. O más bien cabían todos, porque la diseñadora de vestuario Sandy Powell y el modisto Lorenzo Caprile ofrecieron, bajo el título 'Un hilo invisible', una lección magistral sobre la relación entre la moda y el cine. Así que nadie quería perderse las enseñanzas de la ganadora de tres Oscars de la Academia y del modisto más mediático de los últimos tiempos gracias a la televisión, el consentido de la aristocracia y el creador de la inolvidable creación en crêpe y tul de seda rojo fuego con el que doña Letizia dejó boquiabiertos a muchos durante los fastos nupciales de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson.

Tanto la moderadora del acto (la figurinista María Ortega Cornejo) como Powell y Caprile son viejos conocidos, ya que, entre otras colaboraciones, la británica le encargó al madrileño el vestido de novia de la protagonista de 'El lobo de Wall Street', con el que Caprile viajó desde España a Estados Unidos en una maleta que llevó sobre el regazo, no fuera que se extraviarse al facturarlo. Y «el milagro se obró cuando Margot Robbie se lo probó y le sentaba como un guante», recordó Powell.

Son precisamente -desveló la diseñadora de vestuario favorita de Martin Scorsese- este tipo de películas contemporáneas «las más difíciles de hacer», ya que, «mientras que en una cinta ambientada en los siglos XVI o XVII te puedes permitir algunas licencias, en los filmes contemporáneos todo el mundo tiene una opinión, porque los años 70, 80 o 90 del siglo pasado son algo que todos hemos vivido, de lo que tenemos referencias, y es fundamental resultar ser creíble».

Por eso, en opinión de la dueña de una llamativa cabellera naranja, «tan importante como la ropa es el pelo, porque lo primero que vemos de alguien es la cabeza, antes que el resto del cuerpo». Y, por eso, Sandy Powell necesita «conocer a los actores».

«No me gusta diseñar sin saber quiénes son los intérpretes. Me gusta verlos en persona, ver su color», aseguró. Y, en ocasiones, si ponen alguna objeción, «incluso recordarles que no estás vistiéndolos a ellos, sino al personaje. Y que yo sé más que ellos porque tengo una visión de conjunto de la atmósfera de la película».

Así, aunque alguno hay que intenta meter baza en sus creaciones, la mayoría la dejan hacer, porque «los buenos actores son los menos egocéntricos». Y como ejemplos de profesionalidad puso a Tilda Swinton y Cate Blanchett: «Aparte de que todo les queda bien, saben cómo llevar la ropa».

Por lo demás, Powell se ha enfrentado a casi de todo: desde niños que han crecido cinco centímetros desde la última prueba de vestuario hasta trajes a los que hay que dar un aspecto envejecido sin destrozarlos. Desde escenas en las que es necesario realizar varias versiones de un mismo diseño porque llueve y todo termina empapado a personajes que acaban perdidos de sangre. Pero, sin duda, la producción más compleja a la que se ha enfrentado es 'Gangs of New York', un taquillazo ambientado entre 1846 y 1862 en el que contó con un equipo de un centenar de personas que la ayudaron a vestir a las bandas, compuestas por decenas de figurantes.

Es el arte del vestuario, «que ayuda mucho al actor a meterse en el personaje, porque no se puede recitar a Calderón o Lope en vaqueros», defendió María Ortega Cornejo. Y en el que, como explicó Lorenzo Caprile, «a veces, lo que mejor funciona no son los tejidos más exquisitos, sino los plasticazos más inmundos». Una pasión a la que Powell hace ya tiempo que se ha rendido: «Me gustaría llevarme todos los trajes a casa, pero no me dejan. Son como mis hijos».