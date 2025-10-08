El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Varias mujeres trabajan en este proyecto en la Fábrica. Álex Piña

Un tapiz por la oveja xalda en la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo

La artista Irene Trapote y la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles elaboran una obra de arte con lana

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:58

Comenta

A falta de escasas dos semanas para que den comienzo los Premios Princesa de Asturias 2025, la histórica Fábrica de Armas de La Vega en Oviedo, vivió una jornada dedicada a la creatividad y la concienciación con el taller 'Hacer Lento, Manos de Lana'. Bajo la experta dirección de la artista asturiana Irene Trapote, y en una fructífera colaboración con la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles, un grupo de quince mujeres se embarcó en la elaboración de una singular obra textil. El proyecto se centra en el uso exclusivo de lana de oveja xalda, una raza autóctona asturiana en peligro de extinción, aplicando la milenaria técnica del fieltrado con las únicas herramientas de las manos y un cepillo.

Irene Trapote explicó con pasión el propósito de esta iniciativa. Más allá de su valor estético, la obra tiene una profunda carga reivindicativa: «Hay que reivindicar, porque la oveja xalda está en peligro de extinción. Esta lana tiene mucho valor pese a que es más tosca que la merina, por ejemplo, y hay que fomentar su uso», afirmó la artista.

El taller busca no solo preservar una técnica artesanal, sino también poner en valor la lana de la oveja xalda, que a menudo se descarta, promoviendo así su aprovechamiento y contribuyendo a la supervivencia de la raza.

La naturaleza colaborativa del proyecto confiere a la pieza un significado especial. «Esta pieza es muy poética porque se requiere de muchas manos para crearla y lleva muchas horas», destacó Trapote. Cada una de las participantes aportó su esfuerzo y su toque personal, entrelazando sus habilidades para construir una creación colectiva que simboliza la fuerza de la comunidad y la importancia del trabajo conjunto. Para muchas de ellas era su primera vez tocando este tipo de lana. Fue el caso de Maribel González: «Estas iniciativas están muy bien», aseguró. «Teníamos muchas ganas de hacerlo». Esta gran pieza textil, fruto de un proceso lento y consciente, no solo embellecerá, sino que también contará una historia. Su exposición durante la prestigiosa Semana de los Premios Princesa ofrecerá una visibilidad a la causa de la oveja xalda y al talento artesanal de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  3. 3

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  8. 8 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  9. 9

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  10. 10 Detenido por segunda vez el hombre acusado de violar a su hija en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un tapiz por la oveja xalda en la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo

Un tapiz por la oveja xalda en la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo