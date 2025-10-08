Un tapiz por la oveja xalda en la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo La artista Irene Trapote y la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles elaboran una obra de arte con lana

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:58 Comenta Compartir

A falta de escasas dos semanas para que den comienzo los Premios Princesa de Asturias 2025, la histórica Fábrica de Armas de La Vega en Oviedo, vivió una jornada dedicada a la creatividad y la concienciación con el taller 'Hacer Lento, Manos de Lana'. Bajo la experta dirección de la artista asturiana Irene Trapote, y en una fructífera colaboración con la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles, un grupo de quince mujeres se embarcó en la elaboración de una singular obra textil. El proyecto se centra en el uso exclusivo de lana de oveja xalda, una raza autóctona asturiana en peligro de extinción, aplicando la milenaria técnica del fieltrado con las únicas herramientas de las manos y un cepillo.

Irene Trapote explicó con pasión el propósito de esta iniciativa. Más allá de su valor estético, la obra tiene una profunda carga reivindicativa: «Hay que reivindicar, porque la oveja xalda está en peligro de extinción. Esta lana tiene mucho valor pese a que es más tosca que la merina, por ejemplo, y hay que fomentar su uso», afirmó la artista.

El taller busca no solo preservar una técnica artesanal, sino también poner en valor la lana de la oveja xalda, que a menudo se descarta, promoviendo así su aprovechamiento y contribuyendo a la supervivencia de la raza.

La naturaleza colaborativa del proyecto confiere a la pieza un significado especial. «Esta pieza es muy poética porque se requiere de muchas manos para crearla y lleva muchas horas», destacó Trapote. Cada una de las participantes aportó su esfuerzo y su toque personal, entrelazando sus habilidades para construir una creación colectiva que simboliza la fuerza de la comunidad y la importancia del trabajo conjunto. Para muchas de ellas era su primera vez tocando este tipo de lana. Fue el caso de Maribel González: «Estas iniciativas están muy bien», aseguró. «Teníamos muchas ganas de hacerlo». Esta gran pieza textil, fruto de un proceso lento y consciente, no solo embellecerá, sino que también contará una historia. Su exposición durante la prestigiosa Semana de los Premios Princesa ofrecerá una visibilidad a la causa de la oveja xalda y al talento artesanal de la región.