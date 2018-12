LOTERÍA DE NAVIDAD Bases de la promoción de la Lotería de Navidad de EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS pone en marcha una promoción dirigida a sus lectores de la edición impresa (no kiosko y+) mediante la cual regalará a todos sus compradores una participación de 0,10€ de un número de la Lotería de Navidad 2018 EL COMERCIO Gijón Martes, 4 diciembre 2018, 19:16

MECÁNICA

El viernes 14 de diciembre de 2018, se publicará en la portada de EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, una imagen que contiene la reproducción de una participación por valor de 0,10€ del número 01.878 del sorteo Nacional de Lotería de Navidad (que se celebra el 22 de diciembre de 2018).

Para participar en el sorteo, con el número indicado, y en los términos referidos, y tener derecho al eventual cobro del premio, cada uno de los compradores debe conservar la referida portada original (impresa también por su interior); en ese caso, como ha sido indicado, el portador de dicha portada/participación, juega 0,10€ (10 céntimos de euro) en el número 01.878 del sorteo de lotería nacional a celebrar el 22 de diciembre de 2018.

PREMIOS

En caso de resultar premiado el número jugado (en base a los puntos 1 y 2) en dicho sorteo nacional de lotería, EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS confirmarán e indicarán los detalles precisos para proceder tanto a la validación como al cobro del importe correspondiente en la edición impresa del periódico de fecha 23 de diciembre de 2018.

1. Premios 1º a 4º ambos incluidos:

a. Validación y obtención de datos bancarios: Entre el 8 de enero y el 22 de febrero del 2019, en el lugar o lugares indicados en la edición impresa del día 23 de diciembre de 2018.

b. Cobro: Entre el 25 de febrero y el 22 de marzo de 2019. El pago se realizará mediante transferencia bancaria por el importe del premio, que será ordenada a una cuenta bancaria cuya titularidad corresponda al participante/premiado o a la persona a la que éste designe.

Para el cobro de las participaciones, sólo se pagarán aquellas que no estén dañadas, marcadas o tintadas, previa entrega de la página de portada completa numerada de las ediciones impresas de los periódicos EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS del día 14 de diciembre.

EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS para proceder al pago del importe del premio y a fin de cumplir con los requisitos legales oportunos, podrá solicitar datos personales. Dichos datos recibirán el tratamiento que se indicará en lo sucesivo.

En caso de que no se comuniquen a EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS los datos que en su caso sean solicitados, de los aludidos en el párrafo anterior, precisos para el cobro, así como cualesquiera otras relacionadas con los mismos y que sea necesario obtener a iguales efectos, se entenderá que el participante/premiado renuncia al eventual derecho al cobro del premio, que por lo tanto no le será abonado.

1. Premios 1º a 4º ambos incluidos:

a. Validación y cobro: Entre el 8 de enero y el 22 de marzo de 2019 en las oficinas comerciales de EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS en Gijón y en Avilés. Los premios se pagarán en metálico previa validación de los mismos.

El eventual derecho al cobro del premio caducará a los 3 meses del sorteo.

Para el cobro de las participaciones, sólo se pagarán aquellas que no estén dañadas, marcadas o tintadas previa entrega de la página de portada completa numerada de la edición impresa del periódico EL COMERCIO o de LA VOZ DE AVILÉS del día 14 de diciembre.

REPERCUSIÓN FISCAL

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Trigésima Tercera y en la Disposición Transitoria Trigésima Quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y en la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, del IRNR, los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y otros organismos oficiales obtenidos por sujetos pasivos de esos impuestos, están sujetos a un gravamen especial con las siguientes características:

- Exención de los primeros 10.000 euros por décimo.

- Los premios están sujetos a una retención del 20% del importe no exento, a practicar por la Administración de Lotería y que tiene carácter liberatorio.

Por lo tanto, los contribuyentes del IRPF que soporten dicha retención NO están obligados a declarar estos premios.

TRATAMIENTO DE DATOS

En caso de resultar premiado el número jugado con alguno de los premios del 1º al 4º ambos incluidos, y para proceder al abono del importe correspondiente, EL COMERCIO, S.A. solicitará a los participantes/premiados los siguientes datos, cuya comunicación tiene carácter obligatorio, y de cara a cumplir con los requisitos legales oportunos: nombre, apellidos, DNI y número de cuenta.

De conformidad con lo exigido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a los titulares de que dichos datos se incorporarán a un fichero de EL COMERCIO, S.A. con CIF A- 33600529 y domicilio profesional en C/ Diario El Comercio, 1, 33207 Gijón, con la finalidad de gestionar el abono del premio, y podrán ser cedidos, con carácter informativo, a Hacienda.

Los anteriores tratamientos son necesarios para la gestión de la promoción, no pudiendo los titulares de los datos oponerse a los mismos. En caso de que no se comuniquen a EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS los datos que en su caso sean solicitados, precisos para que se proceda al pago del premio, o de que el titular de los mismos se oponga al tratamiento de aquéllos del modo indicado, se entenderá que el participante/premiado renuncia al eventual derecho al cobro del premio, que por lo tanto no le será abonado.

Dichos datos se conservarán durante un plazo de 6 años, que podrá ser ampliado en el caso de que resulte preciso debido a razones legales, fiscales y/o tributarias.

Los datos personales que se faciliten serán verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo quien los facilite de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la cumplimentación defectuosa o la indicación de datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición mediante correo electrónico escribiendo a marketing.co@elcomercio.es

RELACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE DE CADA PREMIO

*Los premios están sujetos a una retención del 20% del importe no exento (exención de los primeros 10.000€ por décimo)