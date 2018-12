«La actuación del árbitro fue penosa» David Pérez intenta irse de la vigilancia del capitán poleso, Patón. / PABLO NOSTI Juanma Castañón carga contra el colegiado y elogia a sus jugadores por «su gran esfuerzo» N. GUTIÉRREZ POLA DE SIERO. Lunes, 24 diciembre 2018, 06:28

Caras muy largas en el vestuario del Avilés, en el que Juanma Castañón apuntaba directamente al colegiado del partido para su desenlace: «Tengo fácil el resumen, todo ha pasado por la penosa actuación arbitral. Se lo he dicho a él personalmente porque lo conozco y la verdad es que ha estado muy desafortunado, fue determinante».

El técnico del Avilés repasa las decisiones más polémicas: «La expulsión de David es injusta, se puede discutir si es penalti, pero no que se tira porque tiene un golpe muy fuerte en la tibia del choque con el defensa. Luego expulsó a Osmar por una disputa, pero no hizo lo mismo con David cuando le dio una patada a Pedro. Tampoco ha visto un agarrón a Marcos o un posible derribo a Paulo. En cambio ha pitado el de Santa, que es dudoso y además llega en el segundo minuto del añadido cuando no había motivo para ese descuento. Nos ha perjudicado en todo, hasta en conceder la ley de la ventaja en las faltas que nos hicieron cuando estábamos con nueve».

De su equipo reconoce que «en el primer tiempo estuvimos espesos y ellos nos dominaron aunque no nos hicieron muchas ocasiones. Mejoramos tras el descanso y José Antonio tuvo la ocasión de empatar, pero no acertamos y después se produjo la sucesión de errores arbitrales. Es una pena esta despedida de año, pero estoy orgulloso por el esfuerzo de los futbolistas, hasta con nueve pudimos empatar».

Aníbal López consideraba justo el triunfo de su equipo porque «en el primer tiempo hemos sido superiores. El penalti creo que fue claro, pero siempre hay opiniones distintas. Lo importante es que ganamos el partido y son tres puntos de gran valor para la lucha por la permanencia. Ya tenemos 20».