La afición del Real Avilés se hace notar en las calles de Lebrija

El desembarco blanquiazul en Lebrija ya es una realidad. Decenas de avilesinos empiezan a hacerse notar por las calles de la ciudad sevillana en las horas previas al inicio (20 horas) del partido de ida del 'play-off' de ascenso entre el Atlético Antoniano y el Real Avilés Industrial. Por tierra y aire, los más madrugadores han sido los valientes que se pusieron de madrugada al volante de vehículos y furgonetas para cruzar España y acompañar a su equipo en el Estadio Municipal de Lebrija.

Los que tuvieron más suerte volaron este mediodía hasta Sevilla para buscarse después la vida y recorrer, casi siempre en coches de alquiler, los setenta kilómetros entre la capital hispalense y Lebrija. Entre ellos, dos de los jugadores del Real Avilés que no pudieron viajar a causa de sus lesiones, Edu Cortina y Callís, que no han querido perderse este partido y estarán junto a sus compañeros.

A pocas horas para el inicio del partido, el epicentro es la plaza de España, donde también está prevista una quedada de aficionados del Antoniano para acudir juntos al campo. Allí coinciden con aficionados del Real Avilés, cada vez más, que poco a poco toman posiciones en los aledaños de un estadio que se llenará en este partido de ida.

Se espera también que los aficionados blanquiazules se concentren para recibir a su equipo a la llegada al estadio.

