Álex Arias no acepta la oferta del Avilés y sigue en Luanco Álex Arias en su anterior etapa en el Avilés, la 2016-17. / MARIETA El conjunto luanquín anunció a medianoche la renovación del talentoso futbolista avilesino, que volverá a jugar en Segunda B NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 6 julio 2019, 05:20

Álex Arias no regresará al Real Avilés esta temporada. El conjunto blanquiazul lanzó ayer el órdago a la grande planteando al futbolista una oferta que se calificaba de «irrechazable» para el avilesino, quien estuvo durante toda la tarde deshojando la margarita para tomar una decisión difícil por distintos motivos. Fue casi a medianoche cuando el Marino anunció de forma oficial la renovación del jugador.

Sentimentalmente el Marino le tira mucho y también volver a Segunda B, pero igualmente hay cariño por el Avilés. Álex Arias era la gran apuesta del grupo Norte Proyectos Deportivos Mallorquines para formar su plantilla de estreno como gestor del primer equipo del Real Avilés, por lo que decidió ir con todo a por el futbolista con una superoferta para la categoría.

Álex Arias tenía encima de la mesa varias opciones, algunas de fuera ya descartadas, y tres en Asturias. El Marino quería renovarle para su nueva aventura en Segunda B, también el Langreo le tentó y el Avilés, que pese a estar en desventaja por la categoría deportiva, no desistía en su empeño por recuperar su magia.

La puja estaba en su momento determinante y Álex se terminó decididiendo por el equipo de Miramar. Tras confirmarse el interés de Norte Proyectos para conseguir el fichaje de un futbolista determinante y con un gran tirón popular, se supo que en su última presencia con el equipo avilesino hace tres años se le dejaron pendientes de pago dos mensualidades, que se supone formarían parte de la negociación y la oferta superior que preparó, finalmente sin éxito, el Avilés.

En su momento el jugador descartó denunciar al club blanquiazul en la AFE por ese impago, aunque su gesto no ha tenido recompensa en este tiempo. Aunque no se conocían detalles de la negociación, todo apunta a que el grupo balear pagaría esa deuda con un sueldo añadido actual que podía haber llevado de regreso a Álex Arias al Real Avilés. No ha sido así y ahora todo eso queda en el aire.

Por otro lado, ayer se confirmaba el fichaje adelantado el jueves por LA VOZ DE AVILÉS, el lateral derecho Félix Sanz Navarro (Luanco, 5-7-199). Una operación más relevante de lo que aparenta por su procedencia, el modesto San Martín, del que también llegó el portero Javi Torres. Félix tiene formación en dos de las mejores canteras asturianas, la del Oviedo y, en sus dos últimos años como juvenil, la del TSK Roces, con el que debutó en Tercera División. Posteriormente se incorporó al San Martín de Sotrondio a las órdenes del entrenador avilesino Julio Arniella, con el que ha sido titular como lateral y en el centro del campo.

El nuevo futbolista blanquiazul es natural de Luanco, tiene 20 años que cumplió precisamente ayer y quienes le conocen elogian su gran capacidad física y buenas formas tanto como lateral, sobre todo a nivel defensivo, como en la zona ancha. Tras confirmar su fichaje, Félix Sanz reconocía que «el Avilés tiene un gran proyecto entre manos y me hace mucha ilusión formar parte».

El Marino también contactó con Félix, pero la posibilidad de no tener minutos en Segunda B y la oferta del nuevo Avilés inclinaron la balanza a favor del equipo que dirigirá Viti Amaro.