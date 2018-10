Anselm: «Siempre le voy desear lo mejor al Real Avilés» Anselm Pasquina, abajo a la derecha, en una de sus titularidades con el Llanes. / CD LLANES El atacante barcelonés, ahora en las filas del Llanes, se reencontrará con su exequipo mañana en el Suárez Puerta SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 11 octubre 2018, 00:57

Anselm Pasquina (Barcelona, 1997), uno de los jugadores más utilizados por Iván Palacios y Xiel la pasada temporada, ganándose por su entrega el cariño de la afición, volverá mañana al Suárez Puerta, en esta ocasión defendiendo los colores del Llanes. El joven atacante de 21 años, que está intercalando titularidades con suplencias en este inicio de liga, no se fía en absoluto de un Real Avilés «al que siempre apoyaré».

Representado por DERS Group, Anselm tenía aceptada una oferta de renovación por parte del Real Avilés para este curso, pero la tardanza en el pago de las deudas y una «buena» propuesta del Llanes le hicieron decir 'no' finalmente a Alain Menéndez, director deportivo blanquiazul que entendió y no puso trabas a su decisión, a pesar de que iba a ser una pieza importante del proyecto realavilesino 2018-2019.

Tres meses después de aquella complicada decisión, el barcelonés asegura tener «muchas ganas» de «volver al Suárez Puerta y recordar los buenos momentos vividos allí la pasada temporada». Anselm está en Llanes «muy contento con el cuerpo técnico, el equipo y el club. Empecé saliendo desde el banquillo, luego entré en el equipo titular pero en el segundo partido me expulsaron por doble amarilla en el minuto 60, así que ahora me toca trabajar duro para volver a entrenar en el equipo. Los que me conocéis sabéis que lo estoy haciendo», sonríe el futbolista.

«Digan lo que digan, es un equipo fuerte que intenta hacer las cosas bien»

A pesar de que el Llanes es décimo segundo con nueve puntos, uno menos que el Real Avilés, Anselm asegura que «tenemos equipo para aspirar al 'play off' y para mí ese es el objetivo que nos debemos marcar. Cada día estamos entrenando mejor, competimos muy bien y sinceramente no creo que merezcamos estar donde estamos ahora mismo en la tabla».

Preguntado por cómo ve al Real Avilés desde la distancia, el delantero mantiene que «yo siempre he confiado en el Avilés. Sé que intentan hacer las cosas bien, aunque a veces por mucho que trabajes las cosas pueden salir bien o mal. Siempre los he respetado mucho y lo seguiré haciendo. Sé que es un club fuerte, digan lo que digan, y sería un error subestimarles».

Anselm, que mantuvo una muy buena relación con los compañeros el pasado curso, reconoce que «suelo hablar con Barra y Borja -Piquero- cada poco y esta semana será un poco especial. A ver la que me preparan el viernes», sonríe. En cuanto al partido en sí, el barcelonés cree que «nostoros tendremos el control y debemos estar muy serios y concentrados durante todo el partido. No debemos cometer fallos atrás y ocasiones seguro que vamos a tener, porque el Suárez es un campo muy grande y las ocasiones tarde o temprano siempre llegan».

El preparador del conjunto llanisco, Luis Arturo, está apostando por Anselm Pasquina como delantero centro esta temporada, a pesar de que se puede adaptar también a cualquiera de las dos bandas. En cuanto a su día a día en el oriente asturiano, el catalán desvela que «estoy muy a gusto. Aquí tienes montaña, playa... puedes hacer de todo y con los compañeros estoy muy bien. Poco a poco me veo mejor en lo futbolístico y estoy trabajando a tope para llegar cuanto antes a mi nivel más alto». Por el momento, el atacante no ha conseguido marcar todavía esta temporada.