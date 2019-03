«Apostar por el Avilés fue un acierto» Xavi Cencillo en el remate del primero de los dos goles que marcó en Llanes. / NEL ACEBAL «Estoy muy contento por marcar, sobre todo por el triunfo del equipo, lo estábamos mereciendo y nos dará confianza para conseguir el objetivo» El delantero Xavi Cencillo firmó en Llanes los dos goles de la remontada del equipo blanquiazul NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 5 marzo 2019, 06:44

El Real Avilés parece haber encontrado una joya en Cataluña con un delantero de 20 años, Xavier Cencillo Cercós (1-1-1999, Barcelona), que está empezando a dar mucho que hablar para bien. Las sensaciones de futbolista con futuro que estaba transmitiendo quedaron refrendadas por completo el domingo, con los dos goles del triunfo blanquiazul en Llanes. Con ellos firma cuatro dianas en los ocho partidos que ha disputado desde su debut en la jornada 20.

«Cuando vine lo hice convencido de que era una buena oportunidad. Apostar por el Avilés fue un acierto y agradezco al club que confiara en un jugador que estaba en lo que aquí es la Primera Regional», dice el futbolista, que asumió el pago de 800 euros por su baja al Sabadell, en cuyo filial jugaba antes de dar el salto.

Xavi Cencillo marcó su primer gol al Universidad en la última jugada del partido rescatando un punto para el Avilés (2-2) y una semana después perforaba la portería del Lealtad, aunque el líder acabó ganando (1-2) y el domingo hizo su primer doblete de blanquiazul con el premio de la victoria. «La verdad es que no puedo estar más contento, el equipo ganó, que es lo importante, y yo marqué los dos goles, una satisfacción a nivel personal». Recalca la importancia del triunfo tras una docena de partidos sin sumar los tres puntos: «El equipo la estaba mereciendo y la victoria nos dará confianza para sacar al Avilés de la zona peligrosa my logra el objetivo».

Los dos primeros tantos de Xavi habían sido de cabeza y tras acciones a balón parado. Los del domingo fueron remates con el pie derecho manejando distintos recursos que ayer recordaba: «En el primero recibí por la izquierda de Marcos y me perfilé al centro para rematar. Me salió bien porque fue al primer palo y quizás el portero la esperaba al segundo, que es lo habitual». En el segundo tiró de puntera: «Polo se fue muy bien cuando le salió el central y me la puso en el área. Tuve que controlar y rematar rápido de esa forma porque se acercaba un defensa».

Xavi ha encajado como un guante en el equipo de Juanma Castañón y además de los cuatro goles aporta un gran trabajo para el colectivo. Con ello se ha hecho indiscutible formando dupla con Polo, aún sin poder abrir su cuenta goleadora: «Es un gran jugador y nos entendemos muy bien y su forma de jugar beneficia la mía, estoy encantado de jugar a su lado. Le ha faltado suerte para marcar, pero lo hará porque tiene calidad».

El 'Rifle', su ídolo

El partido que se marcó Xavi coincidió con la visita de Walter el 'Rifle' Pandiani. Casualmente se trata de un icono futbolístico para el delantero catalán: «Fue una pasada, es mi ídolo desde niño. Su trayectoria y su espíritu de superación han sido un ejemplo, siempre he sentido admiración por él y poder conocerlo en persona ha sido algo especial». Y para redondear el domingo, Xavi le dio una alegría impagable a su propio padre presente en el partido: «La verdad es que fue un día perfecto en todos los sentidos».

Xavi viajó ayer a Barcelona para pasar un par de jornadas con su familia, aunque ya pudo pasar el domingo junto a su padre.