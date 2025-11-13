El Arenas, uno de los diez fundadores de la Liga en España

Santy Menor Avilés Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

La visita del Arenas de Getxo al Suárez Puerta, que no juega en Avilés desde el 25 de mayo de 1969, no responde a un encuentro más. El conjunto vizcaíno es uno de los históricos del fútbol español, más allá de que lleve alejado del fútbol profesional desde 1944, cuando descendió de Segunda División y no consiguió recuperar nunca más la categoría de plata.

Fundado en 1909, fue uno de los diez equipos que echaron a andar la Liga española en la temporada 1928-29 junto a Barcelona, Real Madrid, Athletic, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Espanyol, Europa, Real Unión y Racing de Santander, que acabaría descendiendo a Segunda como décimo y último clasificado. El Arenas, con una plantilla formada por Zarraonandia, Urresti, Arrieta, Llantada, Barrenechea, Gurruchaga, Emery, Poli, Yermo, Saro, Suárez, Jauregui, Menchaca, Anduiza, Rivero, Muguruza, Uribarri, Arrizabalaga, Careaga, Laña, Vallana, Sesumaga y Robus, a las órdenes del técnico Pedro Vallana, finalizó quinto.

El Arenas se mantendría en la máxima categoría del fútbol español las primeras siete temporadas, hasta 1935, cuando descendió como último clasificado de una competición de doce equipos junto a la Real Sociedad, entonces denominada Donostia. Aquella campaña se la llevó el Betis, si bien el Arenas es uno de los quince vencedores del Campeonato de España —actual Copa del Rey—, con su título de 1919, alcanzando la final en tres ocasiones: 1917, 1925 y 1927. Además, el cuadro vizcaíno tuvo en sus filas durante los años veinte y principios de la década de los treinta a varios jugadores internacionales como Sesúmaga, Pedro Vallana, Salegui, Jauregi, Careaga o Yermo.

Tras su descenso a Tercera en 1944, el Arenas debutaría en Segunda B en 1979, poco después de la creación de la nueva tercera categoría del fútbol español. Sin embargo, descendería esa temporada y no la recuperaría hasta muchos años más tarde, en 2015. Desde entonces, no volvió a descender y el pasado verano lograría un ascenso histórico a Primera Federación, categoría en la que se está estrenando este curso, como el Real Avilés.

El Arenas de Getxo jugará como local en su campo, Gobela, hasta el 15 de enero, cuando tendrá que trasladarse al terreno de juego de su rival en la ciudad, Fadura, donde compite el Getxo. En todo caso, la idea del club y del Ayuntamiento es la de reformar lo antes posible Gobela, recuperar la hierba natural que perdió en 2004 y ampliar su aforo hasta los 3.000 espectadores, por los 1.221 que puede albergar en estos momentos.

Temas

Real Avilés