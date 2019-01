«Llegamos a un club histórico para dar un paso más en nuestra carrera» Armando y Patxi posan junto a Alain Menéndez con la camiseta del Real Avilés. / MARIETA Armando y Patxi fueron presentados ayer como nuevos jugadores del Real Avilés y esperan estar disponibles para poder jugar el sábado SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 30 enero 2019, 03:18

El Real Avilés presentó ayer de forma oficial a sus dos últimos fichajes, el guardameta Patxi Peláez y el atacante Armando Sánchez. El acto tuvo lugar en la sala de prensa del Suárez Puerta y antes de dar paso a los protagonistas, el director deportivo del club, Alain Menéndez, adelantó que Patxi se trata de un portero «con mucha envergadura, tranquilo y con una gran personalidad a pesar de su juventud», y Armando «viene a aportar goles. Tiene experiencia en la categoría y también en Portugal y estoy seguro de que nos ayudará».

Patxi, que llegó a jugar en División de Honor con el Ebro y acumula tres temporadas de experiencia en Tercera, dijo 'sí' a la oferta blanquiazul «porque conozco el club, el más antiguo de Asturias, y sé que venir aquí es dar un paso adelante en mi carrera». Aunque su ambición es máxima, para el meta «el portero titular es ahora mismo Slavi, sé que Borja está lesionado y ojalá se recupere lo antes posible, y yo sólo vengo a trabajar, a ayudar al equipo y a dar el máximo tanto si juego como si estoy en el banquillo».

Por su parte, Armando se definió como «un jugador de área». Conocedor de los números ofensivos del Real Avilés, el atacante espera «contribuir a mejorar los números ya sea marcando yo o dando asistencias a mis compañeros». El ariete también conoce la historia del Avilés y llega «para ayudar en todo lo posible».

En cuanto al mercado de fichajes, Alain Menéndez espera que «el tránsfer de Nico -Pandiani- pueda llegar para que juegue este fin de semana» y confirmó que «Lemus saldrá cedido, porque con su edad es fundamental que tenga minutos», en principio al Aboño de Segunda Regional, si bien para que se complete la operación es necesario que Patxi esté disponible para ir citado el sábado frente a L'Entregu. En lo que respecta a los casos de Kodiak Monge y Jesús Vizcarra, el director deportivo confía en que «todo se pueda solucionar a tiempo. Quedan dos días y hasta que no sepamos si les podemos hacer ficha o no, no tomaremos una decisión». Si no pueden jugar en Avilés, saldrán cedidos a un equipo regional.