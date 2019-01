«Aspiramos a ser el primer equipo que derrote al Lealtad», dice Castañón Alexis Lemus. / MARIETA El entrenador del Avilés no renuncia a dar la gran sorpresa «si el equipo compite al cien por cien» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 26 enero 2019, 02:17

El de mañana ante el líder Lealtad (12 horas, Suárez Puerta) es un partido que parece fuera del alcance del Real Avilés. Es lo que dice el potencial de ambas plantillas y el número, con 33 puntos de diferencia entre un equipo y el otro. Pero ni sería la primera vez, y tampo la última, en la que salta la liebre y suena la campana. «Aspiramos a ser el primer equipo que derrote al líder», dicde Juanma Castañón.

El entrenador del conjunto blanquiazul se aferra a las buenas sensaciones dejadas en las visitas del Caudal o el Marino al Suárez Puerta y sobre todo por la capacidad de reacción que, por primera vez en el campeonato, hizo posible remontar un 2-0 en contra en San Gregorio. «Si competimos al cien por cien podemos ponerles en problemas, aunque reconozco que son muy favoritos porque el Lealtad tiene un equipazo, una plantilla de Segunda B».

Al técnico lenense le preocupa en especial «la segunda línea del equipo, tienen mucha calidad y capacidad para marcar goles. Tememos que hacer un gran trabajo para pararlos, pero no vamos a jugar con el autobús en nuestro área». Por lo visto en los ensayos y tras su buena aportación y el gol en Oviedo, Xavi tendrá su primera titularidad para situarse junto a Polo en un ataque necesitado de crédito. Cambiará el dibujo abandonando el 4-1-4-1 por un 4-4-2, con el que el Avilés reaccionó para igualar el 2-0 del Universidad en el segundo tiempo.

Slavi o Lemus

Además de la novedad de Xavi, que dará relevo a Pereira o David Pérez en el once, podría sumarse la portería si el búlgaro Slavi no supera un problema en su muñeca izquierda, en la que sufre fuertes dolores cuando impacta con el balón. Ayer ya no participó en las series de remates y el avilesino Alexis Lemus está ante la que podría ser su oportunidad. La baja de Carlos obligará a convocar un juvenil, posiblemente Mulero.