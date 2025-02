Avilés y Caudal se la juegan en Mieres

Llega la hora de la verdad en el subgrupo A de la Tercera asturiana. Quedan cuatro partidos para la finalización de la fase regular y ... el primero de ellos para el Real Avilés Industrial será esta tarde, a partir de las 19.30 horas en el Hermanos Antuña, ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Segunda B como el Caudal Deportivo de Mieres.

Ninguno de los dos entrenadores califica el partido como una final, Luis Rueda porque «para mí eso sería cuando dependes únicamente de un partido para conseguir algo, y en este caso quedarán más», si bien Chuchi Collado tiene claro que «el equipo que consiga llevarse este partido dará un paso muy grande en el objetivo del ascenso».

El Avilés llega al encuentro en el mejor momento de la temporada. Cuatro victorias seguidas y la sensación de que el equipo tiene una identidad propia. Sin embargo, con Edu Cruz y Vitolo tocados, Luis Rueda pierde algo de potencial, por no mentar a Miguel Palanca, con quien no ha podido contar desde su llegada. La lógica dice que le ovetense podría repetir el equipo inicial por el que apostó frente al Vallobín, pero hay un par de dudas en la alineación: Silveira, Napoleone o Guille Vázquez como acompañantes de Natalio o Dani Benéitez o Alagy Oliveira en el pivote.

Luis Rueda mantiene las dudas de Vitolo y Edu Cruz, que tienen complicado jugar a pesar de su evolución

El técnico blanquiazul se guarda sus cartas y respeta mucho al que será su adversario esta tarde. Para Luis Rueda, el Caudal tiene «posiblemente la mejor plantilla de la categoría. Tiene muchas variantes y jugadores que no sólo tienen calidad y talento individual, sino también experiencia. Javi, Omar, Álvaro Cuello, Pelayo, el centro del campo, los delanteros... tendremos que realizar un muy buen partido para competir contra ellos».

El Avilés inicia el choque desde la segunda posición con 33 puntos, uno más que el Caudal, que acumula 32. En una zona alta tan igualada en la que seguramente el liderato y el resto de posiciones se decidirán por muy poco margen, cabe recordar también que en la primera vuelta el conjunto mierense venció por 0-1 en el Suárez Puerta.

Sin embargo, Luis Rueda no quiere distracciones ni darle más importancia al encuentro de esta tarde que la habitual. «En Tercera hay equipos con más talento que otros, pero a nivel táctico la mayoría están muy bien trabajados. Para nosotros es un partido igual de difícil que el de otras semanas y vamos con la idea de intentar conseguir la victoria». ¿Firma Rueda el empate? «De mano no. Mis equipos siempre salen a ganar todos los partidos tanto en casa como fuera. Cuando acabe, veremos si nos llevamos cero, uno o tres y los méritos que hicimos para ello», analiza.

Preguntado por la acumulación de encuentros del Caudal, que podrían mermar al equipo físicamente, Rueda sentencia que «tanto ellos como nosotros estamos físicamente por encima del resto de equipos, que son digamos más amateur. Creo que el Caudal tiene jugadores para poder jugar dos partidos por semana durante tres o cuatro semanas. Otra cosa sería toda una temporada. Creo que van a estar a su mejor nivel».

Por el bando mierense, Chuchi Collado, que no podrá sentarse en el banquillo al haber sido expulsado el pasado domingo en Tabiella ante el Navarro -el Caudal recurrió la sanción sin éxito ayer-, recupera para la causa a Keko Roza y Álvaro Cuello, quienes podrían ser titulares. El preparador mierense seguirá apostando por su 1-4-4-2 habitual para juntar en punta a Borja Navarro y Cristian, pero a partir de ahí las alternativas son varias. Javi Porrón, Omar Hernández y Keko Hevia son fijos en la portería y la defensa, Mendi también en el centro del campo y del mismo modo Jandrín y Robert, pero este último puede actuar como extremo o lateral. Otia también parece el idóneo para jugar contra el Avilés, pero en otros encuentros Collado ha apostado por Caique en esa posición.

El entrenador del Caudal tiene claro que «debemos saber jugar el partido contra el Avilés». Una vez finalice «quedarán tres más, y venimos de haber jugado seis partidos en dos semanas». En cualquier caso, Collado no oculta que «los tres puntos son tan fundamentales para nosotros como para ellos. El que gane dará un gran paso para meterse en la promoción».

Sobre la condición física de su plantilla, el mierense comenta que «estuvimos 21 días en casa sin entrenar y salimos directamente a competir domingo-miércoles. Está claro que si salimos 'vivos' de este maratón que se acaba el domingo vamos a ser serios candidatos tanto al título de este grupo como al ascenso».

En el partido de la primera vuelta, ante un Avilés con Abraham Albarrán en el banquillo y por tanto otros matices, el Caudal jugó a defender su portería, no complicarse en defensa y buscar la velocidad de Robert y Jandrín en las bandas y el olfato goleador de Borja Navarro y Cristian. Aunque el resultado fue ajustado, el partido se decidió desde el punto de penalti y el Avilés también tuvo sus opciones, lo cierto es que el Caudal fue posiblemente el equipo que más peligro generó sobre la portería de Davo en lo que va de curso. Habrá que ver lo que depara el encuentro de esta tarde, con un Avilés diferente y otros condicionantes tanto a nivel táctico como mental, debido a lo que hay en juego.