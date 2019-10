El Avilés cerrará hoy el acuerdo alcanzado con el nuevo entrenador El preparador físico, Jaime Fernández, dirigió la sesión de ayer en La Toba. / MARIETA Continúa el hermetismo sobre el sustituto de Viti Amaro, que ayer acudió a La Toba para despedirse de los que han sido hasta ahora sus futbolistas NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 15 octubre 2019, 07:33

El nombre del entrenador que sustituirá a Viti Amaro al frente del Real Avilés sigue sin conocerse aunque Norte Proyectos tiene desde ayer un acuerdo prácticamente cerrado con un técnico, del que solo se sabe que es de fuera de Asturias y que fue futbolista. Aunque oficialmente el hermetismo es casi total, el nuevo responsable deportivo del equipo blanquiazul dirigirá mañana miércoles la sesión de entrenamiento en La Toba.

Esas son las perspectivas del grupo que gestiona el primer equipo del Avilés y que ayer se volvió a reunir en Palma de Mallorca, donde los responsables de la empresa citaron a José Álvarez, director deportivo para el Avilés, y el candidato al banquillo. Con un acuerdo muy avanzado desde finales de la pasada semana, ayer se preparaba la documentación para la firma del contrato, motivo por el que no se hecho público el acuerdo.

Desde que se tuvo la certeza del relevo en el banquillo han salido a la luz pública, alguna luz vaya, nombres tan variopintos como Xiel, Julio Arniella, Chiqui de Paz, Marcos Pol, Juanma Castañón, Santi Calvo... y algunos más. Pero según las informaciones que maneja este periódico, la única alternativa asturiana era la de Pablo Lago. El que durante dos cursos, el segundo incompleto, fue entrenador del Avilés, estuvo cerca de aceptar el reto tras alcanzar un acuerdo con los gestores, aunque el vegadense, finalmente, declinó al estar pendiente de otras opciones.

En la terna de técnicos a la que se redujo la lista de trabajo estaba un canario del que no ha trascendido el nombre. Tras estudiar las condiciones y analizar los aspectos deportivos, tampoco aceptó, lo que ha dejado abierto el camino para el técnico con el que ya se ha cerrado un acuerdo al que hoy se dará oficialidad salvo marcha atrás imprevista.

Caballero hasta el final

Mientras, Viti Amaro acudía ayer a La Toba para despedirse de los que han sido sus futbolistas y de los auxiliares. Agradeció el esfuerzo de todos y deseó la mejor de las suertes al Avilés. Pese a la semana que le tocó vivir, Amaro ha sido un caballero y de su boca no ha salido una mala palabra con la decepción por ser cortado en la octava jornada.

En el vestuario los futbolistas se despidieron con pesar del técnico y su capitán, Borja Piquero, dijo que «estas situaciones siempre son tristes. Viti tiene capacidad como entrenador, hemos estado a muerte con él, pero ya sabemos lo que pasa en el fútbol, son decisiones que no podemos controlar ni valorar». En el partido de Ceares no se vio la típica celebración de gol con el técnico cuestionado: «Los jugadores soltaron su rabia en el campo y es cierto que no se fue al banquillo, pero en el vestuario hubo abrazos y todos nos felicitamos, al mister el primero por toda la situación».

El equipo está citado para mañana, ya con el nuevo entrenador y un nuevo integrante de la plantilla, el colombiano Caicedo. Ayer inició su prueba el portero norteamericano Kyle Parks.