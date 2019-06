Real Avilés El Avilés, con ocho futbolistas, espera cerrar algún fichaje a corto plazo N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 25 junio 2019, 03:09

La dirección deportiva del Real Avilés no está encontrando, precisamente, facilidades para confeccionar la plantilla, aunque ni José Álvarez no el entrenador Viti Amaro tienen el convencimiento de que el blanquiazul será un equipo competitivo. Los precedentes con los impagos en el club frenan a no pocos futbolistas, muchos de ellos en compás de espera hasta ir viendo por donde van los tiros del Avilés, en el que aún falta un elevado número de fichajes para armar un plantel que sea capaz de competir con los mejores del grupo.

Por ahora solo se ha cubierto al cien por ciento una posición, la de portero, con el renovado Borja Piquero y Javi Torres, que llega desde el San Martín. En las demás faltan varios elementos, en algunas todos, para que el Avilés vaya cogiendo forma y la afición se pueda hacer una idea de por donde van a ir los tiros la próxima campaña.

En la línea defensiva solo están el lateral izquierdo José Antonio, Pereira, que alterna el lateral derecho y el extremo, mientras del mercado llega el central Borja Granda. Carlos Núñez, que cumple edad juvenil y tiene un año de contrato más, y Nico Pandiani, son jugadores que pueden alternar el centro de la defensa o la medular como pivotes. Imanol, jugador ofensivo como enganche o por el costado izquierdo, completa por ahora la nómina de ocho futbolistas que el día 18 de julio comenzarán la pretemporada.

El club espera acelerar en los próximos días algunas de sus gestiones para captar refuerzos, aunque será la semana siguiente, al término de la fase de ascenso, el momento a partir del cual todo irá más rápido con los equipos ya situados en sus respectivas categorías. Entre los que tienen pendiente responder a la oferta avilesina se encuentra Xavi Cencillo, cuya agencia de representación sigue priorizando la búsqueda de un filial para el delantero catalán.