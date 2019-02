El Avilés no puede esperar más Nico Pandiani el jueves en La Toba, con Xavi y Pedro detrás y al fondo Borja Piquero. / MARIETA Castañón vuelve a contar con Borja Piquero en la portería tras su ausencia por lesión y medita dar descanso a Polo para jugar con un delantero | Está obligado a ganar esta tarde al Condal para evitar caer a puestos de descenso NACHO GUTIÉRREZ Domingo, 24 febrero 2019, 05:30

El Real Avilés ya no puede esperar más para romper su horrenda racha de once partidos sin ganar en los que ha sumado dos míseros puntos de 33 posibles. Con esa imperiosa necesidad recibe en el Suárez Puerta, en horario de tarde, las 16.30, al Condal de Noreña, rival que pese a no llegar tampoco en su mejor momento, tiene avanzados gran parte de los deberes de permanencia con sus 29 puntos, nueve más que los blanquiazules.

Tres de ellos fueron los sumados en el Alejandro Ortea en la primera vuelta, con un gol que aún escuece, en el minuto 90, en un rechace de la defensa sin protección de nadie al borde del área para impedir la volea de Rueda. Viene a cuento el recuerdo de ese gol porque errores de concepto están cercenando al Avilés, que el domingo se quedaba sin ventaja en Morcín con un gol calcado en un disparo de Nacho desde la desguarnecida frontal del área después de un despeje. A un equipo como el Avilés, al que le cuesta un mundo marcar, esas flaquezas le cuestan muchos puntos y Juanma Castañón ha insistido esta semana en ello buscando que sus jugadores no se dispersen tácticamente.

Los planes del técnico para este compromiso pasan por recuperar la seguridad defensiva a partir de una portería inestable tras la marcha del ya recuperado Borja Piquero, de regreso en un once con otras probables novedades. Regresan Pereira, tras su partido de sanción, José Antonio, suplente en Morcín, para tener dos bandas específicas.

Nico Pandiani, goleador hace siete días, seguirá por delante de la defensa, con Berto Laviana y Marcos a sus costados, mientras arriba todo apunta a un descanso de Diego Polo, que sigue muy desafortunado y sin estrenarse aún como goleador. Así, el catalán Xavi sería el referente en ataque, con el avilesino de revulsivo en la segunda parte. Si estos planes se confirman, el once estaría formado por Borja Piquero; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; Nico Pandiani; Pereira, Berto Laviana, Marcos, José Antonio; y Xavi. Salvo el lesionado Carlos todos están convocados.

El Condal tampoco llega en una buena racha, con tres empates y dos derrotas, pero su situación no tiene nada que ver con la de su anfitrión. Dani Roces, su entrenador, asume que «el partido lo marca la necesidad del Avilés y saldrán con mucha intensidad. Nosotros estamos siendo bastante irregulares y espero que mi equipo sepa afrontar el partido porque una victoria nos acerca a la permanencia».

En su equipo, superada la pérdida del lesionado Conceiçao en octubre, no pasa desapercibida la presencia del veteranísimo Aitor Tornavaca, a un mes de cumplir los 43 años, y la del avilesino Javier Imaz.