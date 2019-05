Real Avilés El Avilés se queda en los huesos Los Cencillo padre e hijo, Alberto y Xavi, en Ceares. / LVA 19 de los 20 futbolistas de la actual plantilla terminan su compromiso el 30 de junio | Muchos se plantean una salida si el club mantiene su actual gestión y Xavi Cencillo es el primero en reconocer que «es muy difícil continuar así» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 21 mayo 2019, 02:36

Terminada la campaña deportiva con una nueva permanencia raspada, la pelota del Real Avilés pasa del terreno de juego a los despachos. Lo primero para cumplir con los pagos, con los futbolistas, el cuerpo técnico y seguramente el personal que colabora en distintas tareas del día a día. Lo segundo, conocer el calado del nuevo proyecto deportivo, que claramente pasa por normalizar la situación del club.

El máximo accionista y presidente de la entidad decana del fútbol en esta región nuestra, José María Tejero, no ha tardado en anunciar un pronto pago de las deudas del ejercicio, a la par que visualiza mejoras en el próximo Real Avilés. De momento y sin noticias, lo que se puede adelantar es que el club solo cuenta con un futbolista, Carlos Núñez, que tenga compromiso en vigor. Los demás quedan libres en cuanto se cierre oficialmente la temporada y la revelación del campeonato, Xavi Cencillo, no seguirá en esta plaza.

El catalán arriesgó viendo en unas condiciones que ya no podrá asumir por el coste que le ha supuesto a su familia mantener a Xavi estos meses sin cobrar. Su propio padre, con el que el domingo inició el viaje de regreso a casa al final del partido en Ceares, reconoció que «estamos muy agradecidos al Avilés por la oportunidad que le dio a Xavi, pero sin cobrar no se puede estar en ningún sitio y lo normal es que sea un adiós y no un hasta pronto», dijo con el asentimiento de su hijo.

«La apuesta salió bien, he marcado goles y he podido ayudar al equipo. Pero lo que busco es un sitio en el que las cosas sean normales en cuanto a los pagos y solo tenga que preocuparme de entrenar y jugar». Xavi recalcó que «el trato con la gente del club ha sido muy bueno y solo tengo palabras de agradecimiento».

Lo mismo que Xavi, revalorizado estos meses con sus diez goles y su buen trabajo en el Avilés, harán otros futbolistas, como el mismo Nico Pandiani, que también ha sido clave en la permanencia del equipo de Juanma Castañón. Otros como Berto Laviana o Naranjo han tenido que gastar dinero para jugar en el Avilés al no residir en nuestra ciudad y también parece claro que en estas circunstancias no van a continuar.

Y entre los de casa, los avilesinos, se puede decir otro tanto. El buen rendimiento de Santa, Marcos o el mismo Polo, ha llamado la atención de equipos más pudientes y también tendrán ofertas para valorar la posibilidad de dejar el Avilés. En total son 19 de 20 los futbolistas que cumplen al final del ejercicio, lo que puede suponer una desbandada.

Cobrar, lo primero

Todos ellos, de momento, están a la espera de una llamada desde el club para pasar por ventanilla y cobrar los meses, muchos, que tienen pendientes en la aceptación por su parte de recibir el dinero cuando se pueda pagar.

Prácticamente todos los futbolistas están afiliados a la AFE y, como sucedió la pasada temporada, antes de finalizar el plazo estipulado en el sindicato para cumplir el trámite, denunciarán los impagos del Avilés si José María Tejero no abona las cantidades en los próximos días. Un año atrás la mayoría de jugadores acudió a la vía sindical para cobrar, mientras otros que confiaron, como el cántabro Fonso, aún sigue esperando su dinero.