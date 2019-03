El Avilés quiere hacer valer su necesidad Nico Pandiani, Xavi Cencillo y Polo, durante un entrenamiento de esta semana. / MARIETA El técnico espera que su equipo reaccione tras el desangelado partido de Tuilla para sumar tres puntos fundamentales por la permanencia Juanma Castañón ha pedido a sus futbolistas que demuestren carácter para doblegar al Praviano NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 17 marzo 2019, 07:06

El Real Avilés regresa hoy domingo al Suárez Puerta tras dos incursiones a domicilio en las que no ha sido malo el balance con una victoria y una derrota frente a dos rivales acreditados, Llanes y Tuilla. Pero esta segunda no le gustó ni un pelo a Juanma Castañon por la flojera de su equipo, que esta jornada recibe la visita del vecino Praviano (16.45 horas, Suárez Puerta).

Un envite fundamental en el que el entrenador lenense espera que su equipo plasme en el campo la necesidad de ganar que no apremia a un Praviano con los deberes de la permanencia hechos. «Se tiene que notar en el campo qué equipo se la está jugando y ese es el Avilés». Así de claro. Hay que ganar por encima de todo, aunque necesidades al margen, el de Manel es un equipo superior al blanquiazul y quiere mejorar su balance por lo que «no vamos de paseo al Suárez Puerta», recalcan en la villa de los seis cuervos.

Así pues, el conjunto blanquiazul tiene que salir con ambición para volver a ganar en el estadio avilesino después de ocho partidos sin hacerlo. Todo lo que no sea sumar esos tres puntos puede llevar al Avilés a puesto de descenso directo, que se resiste a pisar y cada vez parece más cerca.

Para conseguir el triunfo,. Juanma Castañón mantiene su dibujo táctico de las últimas semanas, 4-1-4-1, y baraja algún cambio de piezas en el once, con la probabilidad de que vuelva a mover ficha en el lateral izquierdo dando José Antonio el relevo a Barra. Los dos flancos continúan siendo el talón de aquiles de la defensa y el técnico busca soluciones por lo que no descartemos alguna otra maniobra. El once probable lo formarán Borja Piquero; Paulo, Santa, Naranjo, José Antonio; Nico Pandiani; Pereira, Berto Laviana, Marcos, Polo; y Xavi.