Babin: «El Real Avilés está preparado para luchar por ascender»

Jean-Sylvain Babin (Corbeil-Essonnes, 1986) está cumpliendo los mejores pronósticos desde que fructificó su inesperado y sorprendente fichaje por el Real Avilés Industrial ... en verano. Aunque sus números en Segunda División parecían ofrecer garantías, lo cierto es que las últimas incorporaciones del estilo no le habían salido demasiado bien al club. Sin embargo, las lesiones están respetando a Babin y el martinico se ha ganado lo que cabría esperar de él: ser el líder del equipo desde la defensa.

Después de ver la quinta tarjeta amarilla del curso el miércoles en el derbi frente al Langreo, Babin no podrá ser de la partida el domingo en Santander para medirse al Rayo Cantabria y ser perderá, por tanto, su primer partido de la temporada en Liga. «La verdad es que lo había jugado todo salvo los segundos 45 minutos de Guijuelo y, aunque físicamente me encuentro bien, a nivel mental puede que necesite un descanso», reconoce el experimentado central.

Aunque desvela que «ya había tenido una charla con el 'míster' y me había comentado que iba a descansar en Santander», la quinta amarilla no fue forzada. «Él me había dicho que daba igual que viera la quinta o no, que no iba a jugar. Pero fue una jugada peligrosa a favor del Langreo, tenía que hacer la falta táctica y fue una acción necesaria, que en este caso no tendrá consecuencias».

Aunque a lo largo de su carrera ha puesto de manifiesto siempre su ambición, Babin vio, al igual que su entrenador, con buenos ojos el punto conseguido ante el Langreo. «En un derbi un punto siempre es bueno. Creo que fue un partido muy cerrado que preparamos bien. Defendimos bien, desconectamos con Gete a sus delanteros, que eran su arma más peligrosa y quizá nos faltó un poco de precisión o determinación en los metros finales. Pero que se hagan siete cambios con respecto al último partido y el equipo compita bien y tenga opciones de ganar creo que habla muy bien de la plantilla que hay».

En vista de los números, con el Real Avilés en tercera posición a seis puntos del Numancia, segundo, y con tres más que el Ávila, mas uno extra por golaverage, el objetivo de los blanquiazules pasa por asegurar cuanto antes el 'play off' de ascenso –podría ser este mismo domingo– y después la tercera plaza, que daría ciertas ventajas de cara a la lucha por el cambio de categoría a Primera RFEF. «Estamos en una buena situación, llevamos 14 partidos sin perder y nos hemos rehecho de situaciones muy complicadas que vivimos en la primera vuelta, con muchas bajas», reflexiona Babin.

Ahora, cree que «se está demostrando el equipazo que tenemos y, sobre todo a nivel mental, veo al equipo preparado para jugar el 'play off' de ascenso». Y a la afición entregada, como reflejaron las más de 4.000 personas que vieron el derbi en el Suárez Puerta. «Están enganchados desde hace semanas y solo tengo palabras de agradecimiento».