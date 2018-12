«Venir al Avilés es lo que necesitaba y espero demostrar todo lo que valgo Berto Laviana, a la derecha, despeja un balón aéreo junto a su compañero Prendes y con Wilfried al quite. / MARIETA Berto Laviana comienza a entrenarse hoy con el equipo de Castañón tras rescindir en el Tuilla y el domingo podrá estar disponible para Siero NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:16

La sesión de entrenamiento de esta mañana en el Real Avilés trae novedades. Tal como adelantó ayer este periódico, Berto Laviana se incorpora al equipo blanquiazul como nuevo centrocampista que se pone desde hoy miércoles a disposición de Juanma Castañón para su primer entrenamiento en La Toba. Berto viene a ocupar el sitio que ha dejado libre Cisse tras rescindir su contrato el lunes asumiendo un futuro sin minutos que el entrenador ya había recortado al perder la confianza en sus condiciones.

Alberto Fernández Álvarez (12-8-1998, Pola de Laviana) ya tiene la ficha tramitada desde tras rescindir el lunes su contrato con el Tuilla, club del que procede y que ha facilitado su salida para enrolarse en el proyecto del Avilés, al que llega «con la mayor ilusión y dispuesto a ayudar al equipo en lo que pueda», decía en la víspera de su primera sesión con el equipo de Castañón, que podrá contar con él en Siero incluso en el once inicial ya que no necesita ponerse a punto, solo adaptarse el sistema del técnico.

«Con 20 años valoro las condiciones deportivas, voy a jugar en el mejor campo de la categoría»

Los motivos por los que Berto Laviana decidió dejar el Tuilla son meramente deportivos, a pesar de participar con regularidad en las alineaciones de Julio Llanos: «Por mis condiciones no me benefician los campos pequeños como El Candín, y ahora voy a jugar cada quince días en el mejor campo de la categoría, algo que es muy importante en mi opinión».

El nuevo jugador blanquiazul afirma que «el proyecto y las condiciones que me presentó Alain Menéndez -director deportivo del Avilés- me gustaron, la plantilla es joven, tengo la posibilidad de jugar muchos minutos y poder demostrar lo que valgo». Asume que «el Avilés no pasará por su mejor momento, pero si no fuese así seguramente no tendría esta oportunidad de jugar muchos minutos en este equipo. Con 20 años lo que más valoro son las condiciones deportivas y venir a este equipo es lo que yo necesito ahora, de eso estoy seguro». Y valora también que «es un club con una gran repercusión mediática».

La marcha de Berto Laviana del Tuilla estaba decidida desde hace varias semanas y se alargó por la situación precaria del conjunto arlequinado a nivel de efectivos. Las lesiones y una plantilla corta no permitieron que Berto pudiera salir de un Tuilla en el que disputó 14 y no seis partidos como por error reflejamos en la información de ayer.

Facilidades en el Tuilla

«Sabían que no estaba cómodo y que me quería ir hace tiempo, cuando habló Castañón con el presidente. Pero no podía dejarlos tirados porque el trato del club y su presidente siempre ha sido de diez. En cuanto se han recuperado jugadores que estaban lesionados me han abierto la puerta y es algo que quiero destacar», recalca el jugador.

Alberto Fernández responde por el apodo de Laviana, su lugar de nacimiento y donde se inició en el fútbol con el Alcava. También pasó por la cantera del Sporting y tras cumplir la etapa juvenil en Mareo fichó la pasada campaña por el San Martín de la mano de Chiqui de Paz -quien le puso el apodo- y con el exentrenador del Avilés fue titular disputando 33 partidos en los que anotó tres goles.