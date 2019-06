Real Avilés Borja Granda: «En el Real Avilés viví grandes momentos y regreso con mucha ilusión» Borja Granda y José Álvarez posan con la nueva camiseta del Real Avilés. / OMAR ANTUÑA El futbolista luanquín posó ayer con la nueva equipación, que el grupo Norte Proyectos hereda de la gestión anterior SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 21 junio 2019, 05:07

Cuatro temporadas después, Borja Granda volverá a vestir la camiseta del Real Avilés, club con el que debutó en Segunda División B de la mano de Josu Uribe. El futbolista luanquín, que cumplirá 27 años el domingo, fue presentado ayer como nuevo jugador blanquiazul por José Álvarez, quien agradeció que el defensor «no haya tenido dudas y haya apostado por el Avilés desde el primer momento».

Borja recuerda que «en el Suárez Puerta viví grandes momentos. Recuerdo partidos en Segunda B con mucho apoyo de la afición, de la ciudad, de los medios... estoy encantado de volver a casa y quiero agradecer a Norte Proyectos y a Jose -Álvarez- la oportunidad que me han dado para venir».

El central, que en Segunda B, tanto con el Real Avilés como con el Langreo llegó a jugar también en el puesto de lateral derecho, espera que con el nuevo grupo gestor el club pueda volver a vivir «unos años bonitos como fueron los de Golplus» y, en lo deportivo, prefiere ser cauto por el momento. «Estamos todavía en junio y hay que ir paso a paso. Hemos visto lo que le ocurrió al Caudal esta temporada y estar arriba es muy difícil, pero con trabajo e ilusión a ver si podemos formar un buen equipo y luchar por cotas altas» este curso.

Granda no conocía «personalmente» a su nuevo entrenador, Viti Amaro, pero, tras una reunión, concluye que «es una persona muy cercana, con las ideas muy claras, y salí muy contento del encuentro que tuvimos». El futbolista confía en el buen hacer del nuevo grupo gestor y anima a todo el mundo a subirse a la ola de Norte Proyectos. «Está claro que otras temporadas las cosas no fueron bien aquí, pero ha venido una gente nueva, que en mi caso han cumplido siempre lo que me iban diciendo, y creo que cuando entra gente nueva en un gran club y una gran ciudad como es Avilés hay que darles un voto de confianza y dar un pasito adelante como fue mi caso».

El jugador posó junto a José Álvarez en la sala de prensa del Suárez Puerta con la nueva primera equipación del equipo, la cual, según informó el director deportivo, «nos venía ya dada por la anterior gestión, con un contrato firmado, y no dependía de nosotros». La camiseta, que deja en un segundo plano las tradicionales rayas verticales para dejar espacio a la publicidad, es de la joven firma murciana Sacer Sport. En el dorso, además del número del jugador, en la parte de arriba están las banderas de Asturias y España y en la de abajo se lee 'Real Avilés'.

Amistoso frente al Lugo

El director deportivo del Real Avilés, José Álvarez, anunció ayer tras la presentación de Borja Granda que el equipo disputará un amistoso frente al Lugo, equipo de Segunda División, el miércoles 24 de julio a las 19 horas en el Suárez Puerta. Teniendo en cuenta que la pretemporada comenzará a mediados de julio, será uno de los primeros encuentros de pretemporada.