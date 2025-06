Callís se despide del Real Avilés: «Me voy sintiéndome un asturiano y un avilesino más»

Santy Menor Avilés Viernes, 13 de junio 2025, 15:51 Comenta Compartir

Aunque nunca pudo arrebatarle el puesto de titular a José Antonio Soler, con quien mantuvo una excelente relación durante toda la temporada, Èric Callís (Vall de Bianya, Girona, 2002) se ganó ser uno de los jugadores más queridos y respetados del equipo en una temporada para la historia en el Real Avilés Industrial. Su compañerismo y profesionalidad hicieron mella, la afición agradeció siempre sus valores y es por ello que sale del conjunto blanquiazul por la puerta grande y dejando un gran recuerdo.

«Para mí ha sido una gran temporada, muy positiva», asegura. «Me despido del club como un asturiano y un avilesino más. Os seguiré y estoy seguro de que, conociendo a Miguel –Linares– y a Antonio –Cruz–, el Real Avilés hará una buena plantilla y competirá bien en Primera RFEF, que es la categoría en la que como mínimo merece estar el club».

No se puede decir que a Callís le sorprendiese la decisión de no renovar su contrato por parte del club, por lo que para él no ha sido un drama y se lo ha tomado con deportividad. «Entraba dentro de la lógica. Tampoco he jugado muchos minutos, acabo edad sub 23 y se podía esperar. No ha habido ningún problema», asegura.

El joven lateral catalán se queda con todas las experiencias vividas en un curso en el que hubo de todo. «Lo único negativo fueron las lesiones. Por lo demás, solo me vienen a la cabeza cosas positivas. Cómo acabamos la Liga, meternos en el 'play off', la final con el campo lleno, la fiesta del ascenso... Incluso varios jugadores del equipo nos fuimos de vacaciones juntos unos días».

«Mi no continuidad en el club puede considerarse algo lógico, teniendo en cuenta que ya no soy sub 23 y no jugué demasiado»

Callís todavía sigue alucinado con cómo se volcó la ciudad con el equipo por el ascenso. «Lo que comprobé tanto en el último partido de la final como en la Plaza del Ayuntamiento es que Avilés es una ciudad futbolera que está a tope con su equipo. Fue un placer formar parte de todo ello y nunca lo voy a olvidar. Lo llevaré siempre conmigo».

Ahora, mientras disfruta de unos días de desconexión en casa, se prepara para próximos retos. «En un par de días haré un comunicado despidiéndome del club y ya estoy pendiente de posibles ofertas». En ese sentido, no descarta nada. «No tengo problemas en irme lejos de casa, así que no tengo preferencias. Vamos a ver lo que va saliendo y decidiremos».

Callís, que entre todas las competiciones alcanzó los 33 partidos con el Real Avilés esta temporada, llegó a debutar con el Alcorcón en Segunda División, con ficha de filial. Antes, había disputado dos temporadas completas con el Olot, siendo titular, una en Tercera y otra en Segunda RFEF tras conseguir el ascenso. Su etapa juvenil la finalizó con el División de Honor del Girona.

El club, con Javi Rozada al frente del cuerpo técnico de manera oficial, continúa recibiendo ofrecimientos diarios por parte de futbolistas, agentes e intermediarios y sigue con los nombres de Soler y Mecerreyes encima de la mesa, futbolistas sobre los que tendrá que tomar una decisión en los próximos días. Es un hecho también que no todos los futbolistas con contrato seguirán.

