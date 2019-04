Carlos Núñez regresará el domingo al equipo más de dos meses después Carlos Núñez, en el entrenamiento del martes. / MARIETA El canterano del Real Avilés tiene opciones de ser titular ante las bajas de Naranjo y Nico Pandiani por sanción SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 5 abril 2019, 05:06

Más de dos meses después de decir basta y esperar a recuperarse al ciento por ciento de la fascitis plantar para volver a los terrenos de juego, Carlos Núñez tiene muchas papeletas para jugar este fin de semana, incluso como titular frente al Caudal en Mieres. Las bajas por sanción de Naranjo, al que le cayeron inesperadamente dos partidos por juego violento según el comité, y de Nico Pandiani, que cumple ciclo de cinco amarillas, abren las puertas incluso de la titularidad al joven futbolista, que se encuentra «al cien por cien» después de varios días entrenándose con el equipo.

Después de varios tratamientos y mucha paciencia, Carlos puede entrenar por fin «sin dolor», objetivo principal desde que se decantó por dejar de forzar los fines de semana para pasarse las semanas en blanco y con el dolor en aumento. «El pie no me duele nada y la verdad es que me encuentro muy bien, con ganas de volver a competir», reconoce.

El polivalente jugador, que puede actuar como central o pivote defensivo, sabe que entra en las quinielas para ser titular, aunque «eso depende del 'míster'». En lo que a él respecta, «tengo mucha ilusión por volver a pisar los terrenos de juego y ojalá sea este fin de semana». Sin Naranjo ni Pandiani, un posible equipo inicial para el domingo podría ser el formado por Borja Piquero; Paulo, Santa, Carlos, José Antonio; Berto Laviana; Pereira, David Pérez, Marcos, Polo; y Xavi Cencillo, aunque no se descarta tampoco la participación de Avel, que puede jugar como central o como centrocampista también.

Hoy, última sesión

El equipo que dirige Juanma Castañón realizará hoy la última sesión de entrenamiento de la semana, a partir de las 10.30 horas en el Suárez Puerta. El objetivo, llegar a punto para el partido del domingo en el Hermanos Antuña (17 horas) ante un Caudal que está peleando por el Llanera por la tercera posición. Residente en Mieres, Castañón conoce más que de sobra a su próximo rival, por lo que el Caudal deberá mostrar su mejor versión para superar la tela de araña blanquiazul, que ya forzó un empate a cero en la primera vuelta en el Suárez Puerta.

La dinámica de la temporada de avilesinos y mierenses está siendo muy distinta. Mientras que el Real Avilés supera en cuatro puntos el descenso, cuando el proyecto del club era una incógnita en verano ante las dificultades para fichar, el Caudal cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría, algo que no se ha plasmado en el césped.