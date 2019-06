Carlos Viesca: «Sabía que algún día iba a jugar en el Real Avilés» Carlos Viesca posa junto a José Álvarez ayer. / MARIETA El ex del Caudal afronta con ilusión su nueva etapa, aunque también con cautela «hasta saber el equipo que tenemos» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 27 junio 2019, 05:05

«Viesca es uno de los laterales izquierdos más contrastados de la categoría y ha apostado por este proyecto desde el minuto uno. De lo económico ha sido de lo último de lo que hemos hablado y le estamos muy agradecido por estar aquí con nosotros». Así presentó José Álvarez, director deportivo del primer equipo del Real Avilés, a Carlos Viesca, último fichaje blanquiazul hasta la fecha.

El defensor explicó en su presentación los lazos de unión que tiene con la comarca avilesina, que son muchos y variados. «Unos abuelos viven en Salinas y otros en Raíces. Tengo a varios tíos en Avilés y yo nací aquí, pero con un año ya me fui para Lugones y empecé a jugar al fútbol en equipos de Oviedo», relata. Por ello, «le tengo mucho cariño a esta ciudad y sabía que algún día jugaría en el Avilés».

Ese día ya ha llegado y Viesca afronta el reto con «muchas ganas», aunque también con cautela, pues «todavía no se puede hablar de luchar o no por el 'play off' porque todavía somos pocos jugadores en plantilla y hay que ver el equipo que se puede conformar». Por lo pronto, el futbolista ya ha hablado con el técnico Viti Amaro y «las sensaciones son muy buenas. Es muy cercano y tiene las ideas muy claras».

Para el defensor, que procede del Caudal, su carrera continúa al alza. «He dejado el Caudal porque no se puede estar toda la vida en un mismo equipo, pero vengo a un club como mínimo igual o mejor del que procedo».

Olmo no seguirá en el club

Además de para presentar al último fichaje, Carlos Viesca, la rueda de prensa de ayer sirvió para que José Álvarez lanzara tres noticias. Por un lado, Olmo Maroto no continuará en el club. Tanto el director deportivo como el técnico, Viti Amaro, querían contar con sus servicios, pero «finalmente no hemos llegado a un acuerdo». La que sí seguirá como fisio será Lorena Ramos, dentro de un acuerdo con el club en el que también se incluye a la clínica Fisio Rodríguez Oyague.

Con todo ello, el Real Avilés busca ahora un «preparador físico» que cerraría el cuerpo técnico junto a Viti Amaro, Pedro Gancedo y Lorena Ramos, por lo que no se espera la llegada de un entrenador de porteros. En cuanto a los fichajes, hay varias negociaciones abiertas, pero ninguna con jugadores que están disputando el 'play off', como Álex Arias. De cara a la pretemporada, el club tiene un ofrecimiento de La Bañeza, de momento en el aire.