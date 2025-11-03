Carpa Élite compra para el Real Avilés los terrenos de la futura ciudad deportiva por dos millones de euros El club ha anunciado la formalización del pago de 2.118.996 euros por el solar de Truyés (Corvera), que comprende 61.179 metros cuadrados

Santy Menor Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:59 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

La empresa Carpa Élite SL, propiedad de Diego Baeza, presidente y propietario del Real Avilés Industrial, ha hecho efectivo el pago de 2.118.996 euros, 24 céntimos más que el precio de salida, en la cuenta del Ayuntamiento de Corvera por los terrenos municipales de Truyés. La compañía presentó la única oferta en el proceso de adjudicación y, con este ingreso, continúa cumpliendo la hoja de ruta administrativa para levantar la futura ciudad deportiva del conjunto blanquiazul.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, valoró muy positivamente este paso: «Hoy podemos decir que el proyecto avanza con firmeza. El presidente del Real Avilés ha demostrado desde el primer momento compromiso y seriedad, y este nuevo paso confirma su palabra y su implicación real con Corvera y con este Ayuntamiento. Estamos muy satisfechos porque desde la prudencia, vemos que lo que empezó siendo una intención se convierte en hechos palpables. Todo apunta a que este gran proyecto que por su envergadura excederá de lo puramente deportivo será una realidad», destacó.

Tras la formalización del pago, el siguiente paso será acudir al notario para elevar el acuerdo a escritura pública. Una vez completado este trámite, los terrenos pasarán a ser propiedad de Carpa Élite SL, que podrá solicitar las licencias de obra necesarias para iniciar los trabajos de construcción del complejo deportivo.

El suelo de Truyés, donde se levantará la nueva ciudad deportiva, cuenta con una superficie de 61.179 metros cuadrados. En ella está prevista la construcción de cuatro campos de fútbol, un pabellón polideportivo para fútbol sala y baloncesto, y una pista de atletismo, además de una residencia con capacidad para 150 deportistas.

El alcalde subrayó que «este es un proyecto ilusionante, que actuará como motor de desarrollo económico y social no solo para Corvera y la comarca, sino para toda Asturias, por lo que supone en términos de creación de riqueza y de empleo».

Por su parte, el Real Avilés emitió un comunicado en el que resaltó que el día de hoy, 3 de noviembre de 2025, es un día «para la historia» y que «a medida que se produzcan nuevos pasos, el club informará a sus abonados de la evolución del proyecto». Cabe recordar que Carpa Élite se ha servido para la operación, y hará lo propio en el transcurso de las obras, cuyo coste total rondaría los 20 millones de euros, del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg, una plataforma de inversión inmobiliaria que estructura activos de inversión y presta servicios de asesoramiento para la optimización de carteras de inversiones inmobiliarias directas e indirectas. Tiene sede en Ginebra (Suiza) y oficinas en España, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Andorra e Italia.

Real Avilés