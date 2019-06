Castañón: «Me voy con la conciencia tranquila» Juanma Castañón, durante un entrenamiento de este curso. / MARIETA Alain Menéndez, Ana Ignacio y José Álvarez comunicaron ayer al técnico que no le ofrecerán la renovación S. MENOR AVILÉS. Viernes, 7 junio 2019, 04:47

Una reunión ayer por la mañana puso el punto y final a la relación de Juanma Castañón con el Real Avilés. El preparador lenense fue citado por Ana Ignacio, José Álvarez y Alain Menéndez para una reunión en la que se le comunicó oficialmente que no iba a recibir oferta de renovación, algo que el entrenador tenía asumido «desde antes de acabar la temporada».

En cualquier caso, el técnico asegura que la decisión fue de mutuo acuerdo, pues «en estas condiciones yo tampoco quería seguir. Hubo cosas que no me gustaron, como es lógico, durante la temporada, y pienso que no iba a congeniar bien con Alain para un nuevo proyecto». Con todo, Castañón, que rechazó una explicación deportiva a la decisión «porque el trabajo que hice está ahí y tengo la conciencia tranquila», le desea «lo mejor» al equipo.

El único 'pero' del entrenador reside en «la forma de actuar del club». En ese sentido, «me sentó mal que se empezara a hablar con entrenadores y se esté hablando con entrenadores sin haberme liquidado a mí. Eso nunca me había pasado y creo que no es la forma correcta de proceder. Antes de fichar a ningún entrenador o jugador pienso que hay que estar al día con los de la temporada anterior».

Aun así, Castañón no cierra las puertas a un posible regreso en el futuro al club. Ahora, espera por ofertas, aunque «si no he renovado por el décimo cuarto, quién me va a querer en Tercera», ironiza.