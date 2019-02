Real Avilés Castañón confirma que Borja Piquero volverá a la portería ante el Condal Pereira y Pedro, altas. / MARIETA «Ya está en condiciones y necesitamos recuperar la seguridad que le da a la defensa», subraya el entrenador del Avilés N. GUTIÉRREZ Sábado, 23 febrero 2019, 08:26

El entrenador del Avilés no quiere esperar más y Borja Piquero será mañana el portero titular para la visita del Condal (Suárez Puerta, 16.30 horas). El portero ya se entrena con normalidad y por lo tanto está «en condiciones de volver a jugar y cuento con él. Necesitamos recuperar la seguridad que nos proporciona Borja, por su experiencia y por la capacidad que tiene para mandar y ordenar a sus compañeros». La trascendencia del encuentro, que llega tras once jornadas seguidas sin ganar, no pasa desapercibida y el técnico quiere poner todo lo que tiene para sacar adelante el compromiso.

Juanma Castañón lo tiene claro y Piquero retornará a una portería que dejó en el último partido de la primera vuelta, ante el Ceares, a los que se suman los seis disputados en la segunda. Slavi, ya recuperado de sus dolencias, y Patxi Sánchez, tendrán que esperar en el banquillo y/o la grada.

Vuelve Pereira

Será la principal pero no la única novedad en el once titular, al que retornará Pereira para situarse en el interior derecho. Castañón no desvela todos sus planes, pero se puede intuir algún otro cambio en busca del revulsivo necesario para volver a ganar. El técnico lenense cerró ayer el trabajo preparatorio y con el alta de Piquero, Pereira y Pedro, la única ausencia será la del juvenil Carlos Núñez.