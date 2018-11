Castañón felicita a sus jugadores y Candás se va descontento Lunes, 5 noviembre 2018, 03:20

Juanma Castañón no podía estar más satisfecho y felicitaba a sus jugadores: «Han competido ante un rival muy difícil. Sabíamos que ellos iban a tener más balón y supimos meter intensidad. El gol tempranero de David ha sido clave y la gente ha trabajado al límite para hacerlo bueno». Sobre su portero reiteró que «está en un gran momento y muy implicado. Su valor está en la portería y fuera de ella». Y del triunfo de su equipo dijo que «es importante, sobre todo por la confianza de los futbolistas. Sumamos tres puntos de oro, pero no hay respiro porque otros rivales directos ganaron también».

El técnico del Colunga, Álvaro Candás, fue crítico con su equipo y no se agarró a las ocasiones falladas para referirse al partido: «La derrota es justa porque ellos sabían a lo que tenían que jugar y lo hicieron al máximo. Nosotros, en cambio, no hemos sabido imponer nuestro estilo. Es cierto que tuvimos buenas oportunidades y que Borja Piquero lo ha parado todo, pero este tipo de partidos tenemos que ganarlos y no supimos hacerlo».